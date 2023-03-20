Venüs'te bilim dünyasını şaşkına çeviren görüntüler: Aktif yanardağ bulundu!













VENÜS'TEKİ ALTİF VOLKANLAR FOTOĞRAFLARLA ORTAYA ÇIKTI

NASA (Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) tarafından 1989 yılında fırlatılan Magellan uzay aracı, güneş sistemindeki en sıcak gezegen olarak bilinen Venüs'ü inceledi ve önemli veriler elde etti. 1991 yılında uzay aracı tarafından çekilen Venüs görüntülerini incelemeye alan bir grup araştırmacı, volkanik aktivitenin bölgeyi değiştirdiğini buldu. Dolayısıyla, bir zamanlar bilim camiası tarafından 'ölü gezegen' olarak kabul edilen Venüs'ün aslında aktif bir gezegen olduğunu gösteren bu sonuçlar büyük yankı uyandırdı.Daha önceki bilimsel çalışmalarda, araştırmacılar Venüs'ün 1.600'den fazla büyük volkana ve 1 milyon fazlası küçük volkana sahip olduğunu keşfettiler. Bilim adamları, Venüs'ün en büyük volkanlarından biri olan Maat Mons çevresindeki volkanik aktivite tespit ettiler. 'Mart Mons' yüzeyinin bilgisayar tarafından oluşturulmuş bir 3D görüntüsü. Lav akışı, ön plandaki engebeli düzlüklerle Maat Mons'un dip tabanına kadar yüzlerce kilometreye kadar uzanır.Science dergisinde yayınlanan bulgulara göre, Venüs'ün yüzeyindeki aktif volkanlar, çevredeki lav deliklerinden lav püskürterek gezegende yüzey değişikliği oluşturuyor. Alaska Fairbanks Üniversitesi'nden gezegen bilimci Robert Herrick, Magellan tarafından çekilen düzinelerce radar görüntüsünü incelemeye aldı. Herric, incelemesinin sonrasında verileri NASA'nın Jet Tahrik Laboratuvarı'nda bir radar uzmanı olan Scott Hensley'e götürdü.Görüntü, volkanik bir patlamanın sonucu olarak yerin çökmesiyle oluşan volkanik bir yer biçimi olan bir kaldera gözlemliyordu. Değiştirilmiş kaldera, volkanik aktivitenin kanıtı olarak tanımlandı. Venüs'ün yüzeyindeki Maat Dağı ve Otza Dağlarının yükseklik verileri, siyah kare ile gösterilen çalışmanın alanı ile beraber solda gösterilmektedir. Sağda, patlamadan sonra yeni lav akıntılarının oluşmuş olabileceği genişlemiş bir Maat Mons krateri olan Magellan'ın daha önceki (A) ve sonraki (B) gözlem durumları mevcut. 1991'de Magellan tarafından Venüs'ün bir bölgesinin çekilmiş iki görüntüsü arasında sekiz ay arayla farklılıklar bulundu. Resimdeki Maat Mons adlı yanardağın yakınında bulunan küçük bir yanardağın ağzının 2 KM'den 4 KM'ye kadar genişliyor, ilk görüntüde dairesel görünüp böbrek şeklini alıyor, ikincide içi kararıyor. Bilim adamları, görüntüde görülen karanlık alanların lav gölleri olabileceğine inanıyor.