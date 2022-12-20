Venus Williams, Avustralya Açık vizesini aldı...













Venus Williams, Avustralya Açık sahnesine ilk kez 1998 senesinde çıkmıştı. Çeyrek asır sonra 22. kez aynı sahnede olacak ve korta çıkacak.Kardeşin Serena'nın geçtiğimiz Amerika Açık'ta görkemli emekliliği sonrası Venus'ün ne zaman kortlardan ayrılacağı merak edilmeye başlamıştı. Ancak o, yaşına ve yıllara meydan okumaya devam edecek gibi. WTA sıralamasında 1007. sırada bulunduğu için turnuvaya katılım hakkı zor gözüküyordu. Wildcard onun için en kestirme yoldu ve wildcard Williams'a verildi. Avustralya'da daha önce iki kez finale çıkan Venus, ikisini de kaybetmişti. Üstelik iki finalde de onu mağlup ederek kupaya uzanan kişi Williams ailesinin bir diğer üyesi Serena'ydı. Venus Williams, wildcard sonrası "Tenisseverlerin önünde oynamak, benim için büyük bir onur olacak ve bu yıl turnuvada daha fazla anı biriktirmeyi dört gözle bekliyorum" dedi.