SPOR
20 Aralık 2022 - 21:01

Venus Williams, Avustralya Açık vizesini aldı...

42 yaşındaki tenisin yaşayan efsanesi Venus Williams, wildcard ile Avustralya Açık vizesini cebine koydu. Gelecek sene 43 yaşını kutlayacak olan Williams'ın Avustralya Açık'ta ne yapacağı merak konusu.

SPOR
20 Aralık 2022 - 21:01
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Venus Williams, Avustralya Açık vizesini aldı...


Venus Williams, Avustralya Açık sahnesine ilk kez 1998 senesinde çıkmıştı. Çeyrek asır sonra 22. kez aynı sahnede olacak ve korta çıkacak. 

 



Kardeşin Serena'nın geçtiğimiz Amerika Açık'ta görkemli emekliliği sonrası Venus'ün ne zaman kortlardan ayrılacağı merak edilmeye başlamıştı. Ancak o, yaşına ve yıllara meydan okumaya devam edecek gibi. WTA sıralamasında 1007. sırada bulunduğu için turnuvaya katılım hakkı zor gözüküyordu. Wildcard onun için en kestirme yoldu ve wildcard Williams'a verildi. Avustralya'da daha önce iki kez finale çıkan Venus, ikisini de kaybetmişti. Üstelik iki finalde de onu mağlup ederek kupaya uzanan kişi Williams ailesinin bir diğer üyesi Serena'ydı. 

 

Venus Williams, wildcard sonrası "Tenisseverlerin önünde oynamak, benim için büyük bir onur olacak ve bu yıl turnuvada daha fazla anı biriktirmeyi dört gözle bekliyorum" dedi.

EDİTÖR
arda müldür
arda müldür
Son Haberler
Ezcacıbaşı Dynavit'ten ikide iki...
Ezcacıbaşı Dynavit'ten ikide iki...
Türk Hava Yolları'nın tur gecesi...
Türk Hava Yolları'nın tur gecesi...
Uzun süreli sakatlığının ardından formasına kavuşan eski Fenerli Bogdan Bogdanovic, açıklamalarda bulundu...
Uzun süreli sakatlığının ardından formasına kavuşan eski Fenerli...
Donovan Mitchell, eski takımı Utah Jazz hakkında konuştu...
Donovan Mitchell, eski takımı Utah Jazz hakkında konuştu...
Yakışıklı oyuncu ilk kez oğlunu gösterdi
Yakışıklı oyuncu ilk kez oğlunu gösterdi
Merve Boluğur ateş püskürdü
Merve Boluğur ateş püskürdü
NBA All-Star heyecanı başlıyor; oylamalar açıldı.
NBA All-Star heyecanı başlıyor; oylamalar açıldı.
Efsane golcü Pippo Inzaghi'nin ilginç sakatlanma anısı...
Efsane golcü Pippo Inzaghi'nin ilginç sakatlanma anısı...
TV8 Survivor yeni sezon ne zaman başlayacak? Survivor 2023 kadrosunda kimler var kimler!
TV8 Survivor yeni sezon ne zaman başlayacak? Survivor 2023 kadrosunda...
Yeşilçam’ın efsane isminden herkesi üzen haber
Yeşilçam’ın efsane isminden herkesi üzen haber
Afroditten şoke eden bebek itirafı
Afroditten şoke eden bebek itirafı
Fransa Milli Takımı, krallar gibi karşılandı. Dünya Kupası'nı ikinci tamamlayan Fransa'ya sevinç gösterileri...
Fransa Milli Takımı, krallar gibi karşılandı. Dünya Kupası'nı...
Sinan Güler'e veda töreni! Darüşşafaka geçtiğimiz 3 yıl formasını terleten milli oyuncuya veda ediyor...
Sinan Güler'e veda töreni! Darüşşafaka geçtiğimiz 3 yıl formasını...
Fenerbahçe, resmi sitesinden açıkladı...
Fenerbahçe, resmi sitesinden açıkladı...
Gianni Infantino, Dünya Kupası'nı 3 yılda bir düzenlemek istiyor...
Gianni Infantino, Dünya Kupası'nı 3 yılda bir düzenlemek istiyor...