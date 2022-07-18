Verdiği kilolar ile dillerden düşmeyen Pelin Öztekin bikinili paylaşımlarıyla ortalığı kasıp kavurdu!

Babası Rasim Öztekin'in yolundan giden ve oyunculuk yapan Pelin Öztekin geçtiğimiz senelerde tam 93 kilo vererek güzelliğine güzellik katmıştı. Pelin Öztekin fit haliyle sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor ve adından sık sık söz ettiriyor. Pelin Öztekin sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Pelin Öztekin ve paylaşımlarıBaşarılı oyunculuğunun yanında azmiyle de dikkat çeken Pelin Öztekin mide ameliyatı olarak 6 ay gibi kısa bir sürede 53 kilo vermişti. Daha sonra da verdiği 25 kilo ile toplam 93 kilo veren Pelin Öztekin 60 kiloya kadar düşmüştü. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Pelin Öztekin yaptığı dekolteli paylaşımlarıyla da binlerce yorum ve beğeni almaya devam ediyor. Son yaptığı bikinili paylaşımında ise yine birçok övgü alan Pelin Öztekin'in daha çok zayıfladığı da takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.
Yakın zamanda Aşk Yolunda filminin galasına katılan Pelin Öztekin hem özel hayatıyla ilgili hem de babasıyla ilgili sorulara samimiyetle cevap verdi. Pelin Öztekin aynı zamanda Ocak ayında televizyon ekranlarına tekrar dönmeyi düşündüğünü ve bir de sinema filminin geleceği müjdesini verdi. Aynı zamanda yeni bir ilişkiye de başlayan Pelin Öztekin gala esnasında verdiği röportajda ilişkisinin iyi gittiğini, iyi gitmese paylaşım yapmayacağını, arkadaş ortamında tanıştıklarını ve yaklaşık 3.5 aydır birlikte olduklarını da söyledi. Ancak kısa bir süre önce Pelin Öztekin sosyal medya hesabından erkek arkadaşıyla fotoğraflarını kaldırdı. Yakın zamanda babası usta oyuncu Rasim Öztekin'i kaybeden Pelin Öztekin bu duruma alışmaya çalıştığını da söyledi.
Pelin Öztekin, en azından normal insanlar birini kaybettiğinde 1 ay sonra baş sağlığı mesajı almayarak daha kolay alışabileceğini ancak kendisini yolda her görenin tekrar tekrar baş sağlığı dilediği için aynı acıyı tekrar tekrar yaşadığını belirtti. Pelin Öztekin, dışarıya daha mutlu hallerini yansıtmaya çalıştığını ancak içinin hala buruk olduğunu ve babasını özlediğini de belirtti. Kilo ile ilgili konuların bu kadar çok gündeme geliyor olmasından sıkılan Pelin Öztekin bu duruma kendisinin alıştığını ve basın mensuplarının da bu konuya artık alışması gerektiğinin altına çizdi.