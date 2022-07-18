MAGAZİN
18 Temmuz 2022 - 22:58

Verdiği kilolar ile dillerden düşmeyen Pelin Öztekin bikinili paylaşımlarıyla ortalığı kasıp kavurdu!

Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla adını duyuran ve daha sonra verdiği kilolar ile sık sık gündeme gelen Pelin Öztekin sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla binlerce yorum ve beğeni alıyor. Tüm detaylar haberimizde.

MAGAZİN
18 Temmuz 2022 - 22:58
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Verdiği kilolar ile dillerden düşmeyen Pelin Öztekin bikinili paylaşımlarıyla ortalığı kasıp kavurdu!


Babası Rasim Öztekin'in yolundan giden ve oyunculuk yapan Pelin Öztekin geçtiğimiz senelerde tam 93 kilo vererek güzelliğine güzellik katmıştı. Pelin Öztekin fit haliyle sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor ve adından sık sık söz ettiriyor. Pelin Öztekin sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Pelin Öztekin ve paylaşımları

Başarılı oyunculuğunun yanında azmiyle de dikkat çeken Pelin Öztekin mide ameliyatı olarak 6 ay gibi kısa bir sürede 53 kilo vermişti. Daha sonra da verdiği 25 kilo ile toplam 93 kilo veren Pelin Öztekin 60 kiloya kadar düşmüştü. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Pelin Öztekin yaptığı dekolteli paylaşımlarıyla da binlerce yorum ve beğeni almaya devam ediyor. Son yaptığı bikinili paylaşımında ise yine birçok övgü alan Pelin Öztekin'in daha çok zayıfladığı da takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. 



Pelin Öztekin bikinili Paylaşımları

Yakın zamanda Aşk Yolunda filminin galasına katılan Pelin Öztekin hem özel hayatıyla ilgili hem de babasıyla ilgili sorulara samimiyetle cevap verdi. Pelin Öztekin aynı zamanda Ocak ayında televizyon ekranlarına tekrar dönmeyi düşündüğünü ve bir de sinema filminin geleceği müjdesini verdi. Aynı zamanda yeni bir ilişkiye de başlayan Pelin Öztekin gala esnasında verdiği röportajda ilişkisinin iyi gittiğini, iyi gitmese paylaşım yapmayacağını, arkadaş ortamında tanıştıklarını ve yaklaşık 3.5 aydır birlikte olduklarını da söyledi. Ancak kısa bir süre önce Pelin Öztekin sosyal medya hesabından erkek arkadaşıyla fotoğraflarını kaldırdı. Yakın zamanda babası usta oyuncu Rasim Öztekin'i kaybeden Pelin Öztekin bu duruma alışmaya çalıştığını da söyledi. 

Pelin Öztekin ve Babası Rasim Öztekin

Pelin Öztekin, en azından normal insanlar birini kaybettiğinde 1 ay sonra baş sağlığı mesajı almayarak daha kolay alışabileceğini ancak kendisini yolda her görenin tekrar tekrar baş sağlığı dilediği için aynı acıyı tekrar tekrar yaşadığını belirtti. Pelin Öztekin, dışarıya daha mutlu hallerini yansıtmaya çalıştığını ancak içinin hala buruk olduğunu ve babasını özlediğini de belirtti. Kilo ile ilgili konuların bu kadar çok gündeme geliyor olmasından sıkılan Pelin Öztekin bu duruma kendisinin alıştığını ve basın mensuplarının da bu konuya artık alışması gerektiğinin altına çizdi. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
İlginizi Çekebilir
Kayahan'ın kızını görenler inanamıyor! 22 yaşındaki Aslıhan Gönül tam bir güzellik abidesi
Kayahan'ın kızını görenler inanamıyor! 22 yaşındaki Aslıhan Gönül tam bir güzellik abidesi
Mavi adını vereceği kızını bekleyen Demet Evgar suyun altında poz verdi!
Mavi adını vereceği kızını bekleyen Demet Evgar suyun altında poz verdi!
Son Haberler
Turabi'nin programının içeriği ne olacak? Turabi o platformdan haber bekliyor
Turabi'nin programının içeriği ne olacak? Turabi o platformdan haber...
Star Tv Çok Akustik 'in bu haftaki konukları kimlerdir? Çok Akustik yeni bölüm konukları belli oldu!
Star Tv Çok Akustik 'in bu haftaki konukları kimlerdir? Çok Akustik...
Eski dizilerden müjdeli bir haber geldi! Arka Sıradakiler aynı kadroyla geri dönüyor
Eski dizilerden müjdeli bir haber geldi! Arka Sıradakiler aynı kadroyla...
Doya Doya Moda jüri üyesi Serdar Uzuntaş kimdir? Serdar Uzuntaş'ın hayatı ve mesleği
Doya Doya Moda jüri üyesi Serdar Uzuntaş kimdir? Serdar Uzuntaş'ın...
Mesai saati düşüyor mu? Müjdeli haber Bakan Bilgin'den geldi!
Mesai saati düşüyor mu? Müjdeli haber Bakan Bilgin'den geldi!
Yürekleri yakan haber bu sefer Van'dan geldi! Uzman Jandarma Çavuş Mustafa Bozkurt'un baba ocağına ateş düştü
Yürekleri yakan haber bu sefer Van'dan geldi! Uzman Jandarma Çavuş...
Fenerbahçe-Dinamo Kiev ile karşılaşmasında galip gelirse Sturm Graz ile karşılacak! Sturm Graz hangü ülkenin takımı? Sturm Graz ile ilgili merak edilenler...
Fenerbahçe-Dinamo Kiev ile karşılaşmasında galip gelirse Sturm Graz...
Avrupa'da acil durum sinyalleri çalıyor! Can kaybı sayısı bini geçti
Avrupa'da acil durum sinyalleri çalıyor! Can kaybı sayısı bini geçti
Araç sahiplerine müjde! Benzine 96 kuruşluk indirim geliyor! Yeni benzin fiyatları...
Araç sahiplerine müjde! Benzine 96 kuruşluk indirim geliyor! Yeni benzin...
Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı ne zaman? Fenerbahçe üst tura çıkarsa hangi takımla oynayacak? UEFA Şampiyonlar Ligi maçları...
Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı ne zaman? Fenerbahçe üst tura çıkarsa...
İBB'den İstanbulkart satış ücretlerine yüzde 100 zam!
İBB'den İstanbulkart satış ücretlerine yüzde 100 zam!
Milyonlarca gencin beklediği haber: Faizler silindi! KYK borçluları sadece ana parayı ödeyecek
Milyonlarca gencin beklediği haber: Faizler silindi! KYK borçluları...
Kayahan'ın kızını görenler inanamıyor! 22 yaşındaki Aslıhan Gönül tam bir güzellik abidesi
Kayahan'ın kızını görenler inanamıyor! 22 yaşındaki Aslıhan Gönül...
MasterChef yarışmacısı Doğukan Güneş kimdir? Doğukan Güneş hakkında merak edilenler
MasterChef yarışmacısı Doğukan Güneş kimdir? Doğukan Güneş hakkında...
Mavi adını vereceği kızını bekleyen Demet Evgar suyun altında poz verdi!
Mavi adını vereceği kızını bekleyen Demet Evgar suyun altında poz...