Verdiği şifalarla sadece ölüme çare olmayan mucize bamya tohumunun faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız!

Bamya tohumu nedir, nasıl yetişir?







Bamya tohumlarının faydaları nelerdir?

Bamya tohumu nasıl tüketilir?

Demleme yöntemi: Bamya tohumlarını bir kahve değirmeni veya benzeri ile toz haline getirin, ardından bir french press ile sıcak su ekleyin ve demleyin. Suda bekletme yöntemi: 9-10 bamya tohumunu gece boyunca oda sıcaklığındaki suda bekletin. Sabah uyandığınızda bu suyu içebilir ve böylelikle kendinize bir rutin yaratabilirsiniz. Çorbalara bamya tohumu ekleme: Çorbalara bamya tohumları veya küçük dilimler eklemek onları daha sağlıklı hale getirebilir. Bamya güveci: Her tür et veya sebze güvecine bamya tohumu eklemek sağlıklı bir yeme şeklidir ve kolay doyurma deneyimi sunar. Bamya Tohumu Kürü: Bamya tohumunu toz haline getirin ve ardından 1 yemek kaşığı bal ve 1 çay kaşığı zeytinyağı ile iyice karıştırın. Karışım macun haline geldikten sonra günde 1 çay kaşığı kadar içebilirsiniz. Ayrıca bir hafta düzenli olarak kullanırsanız en az bir hafta ara vermeniz gerektiğini de belirtiliyor. Yoğurt kürü: Bamya tohumları yoğurtla da karıştırılabilir ve bu şekilde tüketebilirsiniz.

Bamya tohumlarının zararları

Günümüzde en sık görülen sağlık sorunlarından biri olan sindirim bozukluklarına en etkili çözümlerden biri de lif yönünden zengin besinler tüketmektir. Lif içeriği en yüksek besinlerden bir tanesi de bamya tohumlarıdır. Bamya tohumları çok değerli bir lif oranı içerir. Bamya tohumu lifli yapısı sayesinde sadece sindirim sistemini düzenlemekle kalmaz, aynı zamanda kolesterolü düşürür ve kan şekerini düzenler, böylece kalp damar hastalıkları, tip 2 diyabet ve insülin direncini de önlemeye yardımcı olur.Bamya tohumları, bamya bitkisi tanelerinin açılmasıyla ortaya çıkan minik tohumlardır. Bamya, ebegümeci ailesine ait bir bitkidir. Bu yıllık bitki ılıman iklimlerde yetişir ve kuraklığa dayanıklıdır, ancak dona karşı hassastır. Bamya tohumları, aktarlarda veya bitkisel ürünler satan yerlerde kolaylıkla bulunup taze, kurutulmuş veya ayrı olarak yenebilir. Uygun koşullarda kurutulması gereken bamya tohumları tüm yıl boyunca kurutulabilir ve kullanılabilir. Bu aşamada saklama koşullarının doğru olduğundan emin olmak önemlidir. Asya'da tıbbi amaçlarla yaygın olarak kullanılan bamya tohumları, magnezyum, demir ve A ve C vitaminleri başta olmak üzere birçok yönden faydalıdır ve dört mevsim boyunca bulunabilirliği ile dikkat çeker.Şifa kaynağı olarak görülen bamya tohumu, düzenli tüketildiğinde vücudun direncini yükseltir. Pek çok faydası ile bamya tohumları, kan şekerini dengelemekten enfeksiyonlara karşı korumaya kadar pek çok fayda sağlar. Bamya tohumlarının uzmanlar tarafından açıklanan başlıca faydaları şöyledir: - Vitamin ve mineraller açısından oldukça zengin olan bamya tohumları, kas ve kemik sağlığının korunmasına yardımcı olur. - B vitaminleri, kalsiyum, demir ve çinko açısından zengin olan bamya tohumları, kansızlığı olan kişiler için de önerilir. - Bamya tohumları enfeksiyonlara karşı da koruma sağlar. Bamya tohumları virüs, bakteri, mantar ve diğer birçok mikroorganizmanın neden olduğu enfeksiyonlara karşı da oldukça etkilidir. - Bamya tohumları birçok antioksidan içerir. Bu bileşenler hücre sağlığını iyileştirir ve kanseri önler. Bu sayede vücutta tümör oluşumunu engelleyebilir ve mevcut tümörlerin büyümesini ve yayılmasını yavaşlatma özelliğine sahiptir. - Sindirim sisteminde faydalı etkileri olan bamya, başta kolon kanseri olmak üzere birçok kanser türüne karşı vücudu korur. İçeriğindeki çok sayıda elementler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir ve bu sayede tüm hastalıkları önlemekle kalmaz, aynı zamanda kansere karşı da koruma sağlar. - Sindirim sistemini düzenler, bamya tohumu vücudun ihtiyacı olan lifi almasını sağlar. - Bamya tohumu lifler sadece sindirim sistemini düzenlemekle kalmaz, aynı zamanda kolesterolü düşürerek kalp ve damar hastalıklarını önler ve kan şekerini düzenleyerek tip 2 diyabet ve insülin direncinde önüne geçer. - Diyet lifi açısından zengin olması ve sindirimi zaman alması nedeniyle kan şekerindeki hızlı yükselme ve düşmeleri bastırır, fazla yemeyi önler ve tokluk hissini uzun süre korur. - Bamya tohumları bilişsel işlevi geliştirmeye yardımcı olur. B vitamini içeriği sayesinde sinir sistemi sağlıklı bir şekilde çalışabilmektedir. Bamya tohumları kilo vermenize yardımcı olan bir besindir. Diyet lifi yüksek olduğu için uzun süre tok hissetmenizi sağlar. - Yüksek potasyum içeriği sayesinde idrar söktürücü özelliğine sahiptir ve bu özellik ödem ve şişmeyi önlemeye yardımcı olur.- Bamya tohumları B vitaminleri ve kalsiyum, demir ve çinko gibi mineraller açısından oldukça zengindir. Böylece bamya tohumlarının düzenli tüketimi kas ve kemik sağlığının korunmasına yardımcı olabilir, osteoporoz ve benzeri kemik hastalıkları riskini aza indirebilirsiniz. - Bamya tohumları demir açısından zengin olduğundan, aynı zamanda yüksek miktarda fosfor ve bakır mineralleri içerir, bu da anemi hastalarında kan sayımının normal aralığa dönmesine yardımcı olabilir. Bu nedenle bamya tohumu tüketmek vücudun mikro besin ihtiyacını tam olarak karşılamada oldukça etkilidir. - Virüs, bakteri, mantar vb. mikroorganizmaların neden olduğu her türlü enfeksiyondan korunmak ve bu hastalıkları daha hızlı tedavi etmek için bamya tohumu tüketin.Sadece soğuk algınlığı değil, ayak mantarından ayak mantarına kadar her şeyi önleyebilirsiniz. - Beyin ve sinir sistemindeki hücrelerin canlı olarak kalmasına ve aynı zamanda da yenilenmesine destek sağlar. - Bamya tohumu, zengin B vitamini içermesi nedeniyle sinir sisteminin sağlıklı çalışmasını sağlar ve bilişsel işlevi olumlu yönde etkileyerek unutkanlık ve konsantrasyon güçlüğü gibi sorunların önlenmesine de yardım eder. - - Aynı zamanda stres atma ve uykusuzluk gibi faydalar da sunan bamya tohumu, düzenli tüketildiğinde yaşla başlayan demans sorunlarıyla da savaşır.Bazı insanlar tohumları doğrudan yutarlar, bazıları ise demleme yoluyla içer. Bamya tohumlarının en yaygın ve genel kabul görmüş tüketim şekilleri şunlardır:Akut veya kronik hastalığı olanlar, alerjik reaksiyonları bulunanlar ve herhangi bir nedenle ilaç kullananlar bamya tohumu tüketimine başlamadan önce doktora danışmalıdır. Hastalık için bu besinin bileşenleri hastalıkları yeniden tetiklemesinden solayı bu konuya özellikle dikkat etmeleri gerekir. Bamya tohumları bilinen ciddi bir tehlike gıda değildir. Ancak bamya tohumları alerjisi olan kişilerde reaksiyonlara neden olabilir. Aşağıdaki risk gruplarındaki kişiler kontrolsüz bir şekilde bamya tohumu tüketmezler. - Hamileler - Kronik hastalığı olanlar - Özel bir diyet programı izlemesi gereken kişiler - Düzenli ilaç kullanıcıları - Emziren kadınlar - Alerjisi olanlar