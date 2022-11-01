YAŞAM
01 Kasım 2022 - 12:29

Vergi belgesi olmadığına dair belge nasıl ve nereden alınır? Vergi belgesi sorgulama ekranı

Vergi mükellefiyeti olup olunmadığına dair belgenin nasıl ve nereden alındığı internet üzerinden sıklıkla araştırılmaktadır. Vergi belgesi olmadığına dair yazı nereden alınır? Vergi belgesi olmadığına dair belge alma detayları...

YAŞAM
01 Kasım 2022 - 12:29
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Vergi belgesi olmadığına dair belge nasıl ve nereden alınır? Vergi belgesi sorgulama ekranı


Kişilerin hangi vergi ile yükümlülüğü olursa olsun b durum kişileri vergi mükellefi ilan etmektedir. Bu durumlarda vergilerin isimlerinin değişmesi herhangi bir vergiden sizleri alıkoymaz. Ödenmeyen vergiler devlet kurumları aracılığıyla tahsil edilmektedir. Bunun üzerine vergi belgesi olmadığına dair belge alma işlemleri ve detayları haberimizde yer almaktadır.

VERGİ BELGESİ OLMADIĞINA DAİR BELGE NASIL ALINIR?

Vergi mükellefi olan kişi özel veya tüzel kişiler üzerinden olunurken vergilerin adının değişmesi sorumluluk sahibi olurken kurumsal ve bireysel olarak vergiye tabi tutulur. KDV bireyin ödendiği vergiler arasında yer alırken defter ve belge ibraz etme durumunda talep edildiği belirlendi.



-İl ya da ilçede bulunan Gelir İdare Başkanlığında yer alan kişiler üzerinden mükellefiyet yazısının doldurulması gerekir.

-Vergi dairesi üzerinden belge almak mümkündür.

-Sicil yoklama servisi üzerinden mükellef olunmadığına dair belge alınır.

-Bir diğer yöntem ise gib.gov.tr adresi üzerinden gerekli bölgeye girilerek yarım ve kaynaklar bölümü için dilekçematik yardımı mükellefiyeti yazısı talep edilir. Mükellefiyet yazısı talep dilekçesini https://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/dilekcematik/mukellefiyet-yazisi-talep-dilekcesi adres üzerinden form doldurma işlemi gerçekleşir. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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