Vergi kaçakçılarına af yok! 2.916 adet vergi suçu raporu savcılığa verildi

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi müfettişleri tarafından başlatılan çalışmalar sonucunda terörün finansmanının önlenmesi ve vergi kaçırarak haksız yere vergi iadesi yapmaya çalışanlar tespit edildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Nureddin Nebati, vergi kaçaklığı ile ilgili çok yoğun bir çaba gösterildiğine dikkat çekerek 2.916 adet vergi suçu raporunun düznelendiğini ve bu raporlarla birlikte Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.
"TÜM KAÇAKÇILIK GİRİŞİMLERİYLE SONUAN KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ"
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin nebati açıklamasına şu sözlerle devam ett: "Yürüttüğümüz vergi denetim ve kontrollerinde masumiyet karinesi ilkesine bağlı kalarak, 85 milyon vatandaşımızın Güvendiğinin bilincinde olarak Devlet Hazinesinin vergi geliri kaybına yol açabilecek her türlü vergi kaçırma girişimine karşı çıkacağız. Son yıllarda Daire Başkanlığımızın vergi müfettişleri tarafından yapılan vergi denetimleri nedeniyle, vergi kaçakçılığı nedeniyle 4,5 milyar TL'den fazla vergi kaçakçılığı iddiasında bulunmayı reddetmiş ve iddia etmeye devam etmiş, bu kişiler için 12 milyar TL'den fazla vergi oranı ve cezalar belirlemiş bulunmaktayız. Yaptığımız incelemeler sonucunda, vergi kaçakçılığı yapan kişiler hakkında 2.916 adet vergi suç duyurusu düzenleyen savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Getirdiğimiz düzenleme ve teşviklerle yatırımı, üretimi, istihdamı ve ihracatı desteklemeye devam ederken, vergi kaçakçılığı yoluyla haksız vergi iadeleri ile halkı mağdur etmeye çalışanlarla etkin bir şekilde mücadele etmek için vergi denetimleri yapmaya devam edeceğiz.