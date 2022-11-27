Vergi kaçakçılarına af yok! 2.916 adet vergi suçu raporu savcılığa verildi







"TÜM KAÇAKÇILIK GİRİŞİMLERİYLE SONUAN KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ"











Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi müfettişleri tarafından başlatılan çalışmalar sonucunda terörün finansmanının önlenmesi ve vergi kaçırarak haksız yere vergi iadesi yapmaya çalışanlar tespit edildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Nureddin Nebati, vergi kaçaklığı ile ilgili çok yoğun bir çaba gösterildiğine dikkat çekerek 2.916 adet vergi suçu raporunun düznelendiğini ve bu raporlarla birlikte Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.Sosyal medya hesabı üzerinden açıkılama yapan Bakan Nebati, Hazine vergi müfettişlerinin, terörün finansmanını durdurmak ve vergi kaçakçılığı yoluyla haksız iadeler elde etmeye çalışanlara baskı yapmak için yoğun bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini ifade etti. Bu kapsamda, iade talebinde bulunan veya iade alan mükellefler hakkında dairemizce riskli görülen mükellefler hakkında vergi incelemesi yapmakta olduklarını belirten Bakan Nebati, vergi kaybuına neden olacak olan tüm kaçakçılıkla ilgili girişimlerle sonuna kadar müücadele edeceklerini kaydetti.Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin nebati açıklamasına şu sözlerle devam ett: "Yürüttüğümüz vergi denetim ve kontrollerinde masumiyet karinesi ilkesine bağlı kalarak, 85 milyon vatandaşımızın Güvendiğinin bilincinde olarak Devlet Hazinesinin vergi geliri kaybına yol açabilecek her türlü vergi kaçırma girişimine karşı çıkacağız. Son yıllarda Daire Başkanlığımızın vergi müfettişleri tarafından yapılan vergi denetimleri nedeniyle, vergi kaçakçılığı nedeniyle 4,5 milyar TL'den fazla vergi kaçakçılığı iddiasında bulunmayı reddetmiş ve iddia etmeye devam etmiş, bu kişiler için 12 milyar TL'den fazla vergi oranı ve cezalar belirlemiş bulunmaktayız. Yaptığımız incelemeler sonucunda, vergi kaçakçılığı yapan kişiler hakkında 2.916 adet vergi suç duyurusu düzenleyen savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Getirdiğimiz düzenleme ve teşviklerle yatırımı, üretimi, istihdamı ve ihracatı desteklemeye devam ederken, vergi kaçakçılığı yoluyla haksız vergi iadeleri ile halkı mağdur etmeye çalışanlarla etkin bir şekilde mücadele etmek için vergi denetimleri yapmaya devam edeceğiz.