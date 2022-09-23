EKONOMİ
23 Eylül 2022 - 22:48

Vergi müfettişleri özlük haklarının artırılmasını talep etti

Vergi Müfettişleri Derneği (VMD) Genel Başkanı Ahmet Halis Başli, “Ülke genelinde zorlu şartlarda görevli olan denetim birimlerinin özlük hakları konusunda en yakın zamanda hak ettikleri seviyeye ulaştırılacağı hususunda inancımız tamdır. Özlük haklarımızın geliştirilmesini talep ediyoruz” dedi.

EKONOMİ
23 Eylül 2022 - 22:48
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Vergi müfettişleri özlük haklarının artırılmasını talep etti


VMD Genel Başkanı Ahmet Halis Başli ve dernek yöneticileri, bir restoranda basin mensuplari ile bir görüşme gerçekleştirdi. Başli, vergi müfettişleri tarafından 2021 yılında incelenen 54 bin 65 mükelleften 66,2 milyar liralık matrah farkı bulunduğunu dile getirerek, “24,2 milyar lira vergi tarhı istenilmiş ve 50,8 milyar lira vergi cezası tarhiyatı önerilmiştir. Son beş yılda ise toplam 230 bin 983 mükellef incelenmiş, 310,1 milyar lira matrah farkı bulunmuş, 74,1 milyar lira vergi tarhı istenilmiş ve 148,9 milyar lira vergi cezası tarhiyatı önerilmiştir” dedi.

Başli, vergi müfettişlerinin sorunlarına değinerek, şu taleplerde bulundu:



“Kamu personel hiyerarşisi içinde doğrudan bakana bağlı olarak görev icra eden vergi müfettişleri ve bunun yanı sıra diğer denetim birimleri, gelinen süreçte başta maaş, tazminat ve ek gösterge anlamında çok geri kalmış durumdadır. Maddi anlamda yaşanan bu eksiklik meslek mensuplarının kamudan uzaklaşmasına kapı aralamaktadır. Bu sebeple azımsanmayacak sayıda vergi müfettişi mesleğinden istifa ederek özel sektörü tercih etmekte, devletimiz de yetişmiş insan gücünü kaybetmektedir. Ülke genelinde zorlu şartlarda görevli olan denetim birimlerinin özlük hakları konusunda en yakın zamanda hak ettikleri seviyeye ulaştırılacağı hususunda inancımız tamdır. Ve bu hususa ilişkin talebimizi buradan sizin aracılığınız ile tekrardan ifade etmek istiyoruz. Özlük haklarımızın geliştirilmesini talep ediyoruz.”

“Vergi müfettişlerinin, en azından Sayıştay denetçilerinin özlük haklarına kavuşturulması gerekmektedir”
Toplantı, Başli'nin konuşmasının ardından soru-cevap bölümü ile devam etti. Talep ettikleri özlük haklarının detaylarını paylaşması istenen VMD Başkanı Başli, Sayıştay'ın Türkiye'de kamu birimlerinin gider denetimlerini yaptığını hatırlatarak, “Vergi müfettişleri ise kayıt dışılıkla, hayali ihracatla mücadele ediyor. Ben usulüne verilen usullerin tahsilatında gerçeğin ortaya çıkarılmasında ve hazinenin gelir kısmı ile ilgileniyor. Eski dönemlerde Sayıştay denetçileri, vergi müfettişlerinden daha düşük maaş almasına rağmen şimdi Sayıştay denetçileri hakim ve savcıların özlük haklarına tabi tutularak vergi müfettişlerinden iki fazla maaş alıyorlar. Bundan dolayı vergi müfettişlerinin yaptığı görevler, Sayıştay denetçilerinin yaptığı görevden daha aşağı bir düzeyde değildir. O yüzden vergi müfettişlerinin en azından Sayıştay denetçilerinin özlük haklarına kavuşturulması gerekmektedir” dedi. Toplantı, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından son buldu.

Mustafa Cenik - Nurullah Geylani

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Haber Editörü
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