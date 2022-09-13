YAŞAM
13 Eylül 2022 - 09:07

Vergi rekortmeni işadamı hayatını kaybetti

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin en eski esnaflarından Süleyman Ok, 93 yaşında yaşamını yitirdi.

YAŞAM
13 Eylül 2022 - 09:07
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Vergi rekortmeni işadamı hayatını kaybetti

Ayvalık'ta 70 yıl önce kayınpederinden kalan Ülgen Terzihanesi'nde ticarete başlayan ve dürüstlüğü ve işine olan sadakatiyle kısa sürede işini büyüterek uzun yıllar Balıkesir ve Ayvalık'ın vergi rekortmeni olan Süleyman Ok 93 yaşında yaşamını yitirdi. Ayvalık, Edremit, Balıkesir, Bornova, Manisa ve Bursa'da uzun yıllar Yeni Karamürsel Mağazaları şubelerinin içine alan ve 4 yıl önce yaşamını yitiren Ali Hasan Ok ile Celal Bayar Üniversitesi Tıp Profesörü Ülgen Zeki Ok'un babası, iki torun sahibi Süleyman Ok'un yaşamını yitirmesi ilçede büyük bir üzüntüyle karşılandı. Babacanlığı ve yardımsever kişiliğiyle tanınan Süleyman Ok, ikindi namazının ardından Ayvalık Kabristan'ında sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Ok'un cenazesinde; oğlu Ülgen Zeki Ok ve eşi Eser Ok, kadim dostu Yargıtay Onursal Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, Deva Ayvalık İlçe Başkanı Salih Oral Övüç,Atatürkçü Düşünce Derneği Ayvalık Şube Başkanı Ahmet Üzgeç, önceki dönem Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Bacan, Ülgen çalışanları ve kalabalık bir vatandaş topluluğu hazır bulundu.

Suat Salgın

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
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