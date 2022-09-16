EKONOMİ
16 Eylül 2022 - 10:33

Vestel'in yenilikçi ürünlerine Alman VDE'den sertifika

Vestel'in yenilikçi teknolojileri sayesinde daha düşük enerji ve su tüketen beyaz eşya ürünleri, Avrupa'nın en prestijli bağımsız test kuruluşlarından Alman VDE'den tam not aldı. 2-6 Eylül tarihlerinde Berlin'de düzenlenen IFA Tüketici Elektroniği ve Beyaz Eşya Fuarı'nda sergilenen teknolojilerin başarısı raporla taçlandı. VDE sertifikaları, IFA'da Vestel Beyaz Eşya Genel Müdürü Erdal Haspolat'a takdim edildi.

EKONOMİ
16 Eylül 2022 - 10:33
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Vestel’in yenilikçi ürünlerine Alman VDE’den sertifika

Türkiye'nin teknoloji devi Vestel'in tüm süreçlerinde sürdürülebilir yöntemler kullanarak ürettiği ve IFA 2022'de sergilenen yenilikçi ürünleri VDE'den tam not aldı. Sertifikalar VDE Yönetim Kurulu Üyesi Sven Öhrke tarafından Vestel Beyaz Eşya Genel Müdürü Erdal Haspolat'a takdim edildi. VDE; temel hedefi inovasyon, güvenlik ve kalite anlamında uluslararası standartlara yön verip bağımsız testler yapmak olan en prestijli bağımsız enstitülerden biri olarak gösteriliyor.

VDE raporları konusu ile ilgili açıklamada bulunan Vestel CEO'su Turan Erdoğan, “Şirket olarak günümüzde ürettiğimiz teknolojinin sürdürülebilirliğe hizmet etmesi gerektiğinin farkındalığıyla çalışıyoruz. Teknolojimizle sürdürülebilir bir yaşamı mümkün kılıyoruz. Almanya merkezli saygın bağımsızlı test kuruluşu VDE'den bu yıl da yeni teknolojilerimizle aldığımız raporlar, doğru yolda olduğumuzun göstergesi niteliğinde” dedi.

“Yükselen enerji ve su maliyeti tasarruflu ürünlere ilgiyi artırdı”

Bu sene IFA'daki üç bin metrekarelik Vestel standında teknolojilerini sektör ve tüketicilerle buluşturduklarını aktaran CEO Erdoğan, “Avrupa'da yükselen enerji ve su maliyetleri sonrasında ürünlerimizin tasarruf özellikleri fuarda büyük ilgi gördü. Bir kez daha Ar-Ge vizyonumuzun isabetliliğini görüyoruz. Sürdürülebilir bir dünya için bu yönde çalışmalarımıza tüm hızıyla devam edeceğiz” diye açıklama yaptı.

Yapılan açıklamaya göre, markanın Rainfall Teknolojisi'ne sahip çamaşır makinesi, A sınıfından yüzde 40 daha düşük enerji ve sadece 32 litre su tüketimi ile, Multi-Inverter teknolojisine sahip çamaşır kurutma makinesi ise A+++ sınıfından yüzde 20 daha düşük enerji tüketimiyle VDE'den rapor aldı. Ayrıca çamaşır kurutma makinesinde yoğuşturma çevriminden toplanan yaklaşık 10 litre hacmindeki suyun çamaşır makinesinde yeniden kullanımını sağlayan ‘Su Geri Kazanım Sistemi' projesi de dikkat çekti.

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