Şartları sağlayanlara aylık ücret ödeniyor! VGM 2715 Türk Lirası veriyor! Vakıflar Genel Müdürlüğü, binlerce hak sahibi vatandaşa ve yoksula aylık düzenli ödemeler yapmaktadır. 2023 yılında aylık 2.715 Türk Lirası destek ödemesi almak mümkün olabilir.
Finans
30 Ocak 2023 - 16:30
VGM'den ihtiyaç sahiplerine 2715 TL aylık ödeme! Başvuru için acele edin!
Devlet, özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşlara ve hanelere çok fazla destek sağlıyor. Uygun ailelere 2.715 liralık ikinci bir ödeme veriyor. Çalışma yeteneğini kaybeden ve engeli yüzde 40'dan fazla olan vatandaşlara ve yetimlere aylık düzenli olarak ödeme yapılır. 2023 yılında devlet desteği arttı. Daha fazla detay için haberimize göz atabilirsiniz…
Finans
30 Ocak 2023 - 16:30