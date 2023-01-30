Finans
30 Ocak 2023 - 16:30

VGM'den ihtiyaç sahiplerine 2715 TL aylık ödeme! Başvuru için acele edin!

Devlet, özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşlara ve hanelere çok fazla destek sağlıyor. Uygun ailelere 2.715 liralık ikinci bir ödeme veriyor. Çalışma yeteneğini kaybeden ve engeli yüzde 40'dan fazla olan vatandaşlara ve yetimlere aylık düzenli olarak ödeme yapılır. 2023 yılında devlet desteği arttı. Daha fazla detay için haberimize göz atabilirsiniz…

Finans
30 Ocak 2023 - 16:30
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VGM'den ihtiyaç sahiplerine 2715 TL aylık ödeme! Başvuru için acele edin!
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Şartları sağlayanlara aylık ücret ödeniyor! VGM 2715 Türk Lirası veriyor! Vakıflar Genel Müdürlüğü, binlerce hak sahibi vatandaşa ve yoksula aylık düzenli ödemeler yapmaktadır. 2023 yılında aylık 2.715 Türk Lirası destek ödemesi almak mümkün olabilir.

MUHTAÇ AYLIĞI BAŞVURUSU ŞARTLARI

Muhtaç aylığına başvurmak isteyen vatandaşların birden fazla şartı bulunuyor. Anne veya babası olmayan yoksul çocuklar ve yüzde 40 engelliler için düzenli bir aylık emekli maaşı mevcuttur. Sosyal güvencesi olmayan, geliri veya emekli maaşı olmayan kişilere bu ödemeler düzenli olarak yapılabilmektedir.



vgm

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Başvuru yapabilmek için engelli aylığı başvuru formunun engeli belirten sağlık kurulu raporuyla beraber gönderilmesi gerekmektedir.

NEREYE VE NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Başvuru sahibi, bir başvuru formu doldurup imzalamalı ve bunu engelli sağlık kurulu raporuna eklemelidir. İkamet edilen vakıflar bölge müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvurabilir. 2023 yılında 2.715 Türk Lirası sübvansiyon ödenecek.

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Doğukan SEVİGEN
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