YAŞAM
18 Şubat 2023 - 09:00

VGM yardımı duyurdu 81 ilde başvurular başladı! VGM gıda yardımı için şartlar ve Gıda yardımı başvuru formu erişime açıldı...

Vakıflar Genel Müdürlüğünden yardım desteği kapıda. Yardımı almak isteyenler için başvuru şartları neler yazımızda öğrenebilirsiniz.

YAŞAM
18 Şubat 2023 - 09:00
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VGM yardımı duyurdu 81 ilde başvurular başladı! VGM gıda yardımı için şartlar ve Gıda yardımı başvuru formu erişime açıldı...
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Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından şartların karşılanması sonucunda vatandaşlara gıda yardımı yapılacağı açıklandı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkese verilecek olan bu sosyal yardım için sosyal güvencesi olmayan ve hane gelirinin net asgari ücretten fazla olmaması şartlarının bulunması gerekmektedir.

vakıflar genel müdürlüğü

Başvuru Şartları?



Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan gıda yardımının şartları;

• Muhtaç kişiler arasında bulunması,

• https://www.vgm.gov.tr/faaliyetler/hayir-hizmetleri/yurt-ici-kuru-gida-yardimlari adresinden başvurmanız gerekmektedir,

• Vakıflar Genel Müdürlüğü Aşevi ve Kuru Gıda Hizmeti Başvuru Formunu doldurması gerekmektedir.

Formda;

• İsim – soy isim

• TC kimlik numarası

• Telefon numarası

Ve benzeri bilgileri doğru doldurmanız gerekmektedir. Hastalık ve ikamet durumu, aylık ve yıllık hane geliri ve hanede yaşayan ve çalışan kişi sayısını da doğru olarak doldurulması gerekmektedir.

Formu doğru bir şekilde doldurduktan sonra posta yolu ile iletilmesi yeterlidir.

EDİTÖR
Cansu Sağlam
Cansu Sağlam
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