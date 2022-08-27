SPOR
27 Ağustos 2022 - 11:22

Vincent Aboubakar Al Nassr ile mi anlaştı? Vincent Aboubakar Beşiktaştan ayrıldı mı?

Süper Lig'in başlamasıyla beraber transfer haberleri de arka arkaya gelmektedir. Beşiktaş takımında 1 senedir forma giyen Vincent Aboubakar'ın yeni sezonda siyah beyaz forması giyip giymeyeceği merak konusu oldu. Vincent Aboubakar'ın Al Nasrr forması giyeceği iddiaları gündeme gelirken Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu. İşte detaylar...

SPOR
27 Ağustos 2022 - 11:22
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Vincent Aboubakar Al Nassr ile mi anlaştı? Vincent Aboubakar Beşiktaştan ayrıldı mı?


Başarılı kariyeriyle dikkatleri üzerine çeken Vincet Aboubakar'ın siyah beyazlı takım ile sözleşmesini yenileceği beklenirken şaşırtan karar geldi. Beşiktaş'tan ayrılan Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu. Vincent Aboubaka'ın yeni takımında alacağı para ise yok artık dedirten cinsten oldu. İşte, Aboubakar'ın yeni takımı ve ne kadar alacağına dair detaylar haberimizde yer almaktadır

Aboubakar yeni takımı

Vincent Aboubakar, Beşiktaş'a veda etti



2013 senesinde Fransız takımı olan Loriet'e forma giyen Abuobakar, 2014 yılında 12.30 Euro karşılığında Porto'ya geçiş yaptı. Performansının inişli çıkışlı olduğu dikkatlerden kaçmazken 2016 yılında 2.50 milyon Euro değerinde Beşiktaş, Abuobakar'ı kiraladı. Siyah beyazlı takımda gösterdiği başarı üzerine ilgileri toplayan Abuobakar'ın bonservisi Beşiktaş tarafından alınsa da Abuobakar, yeni sezon da 6 milyon Euro karşılığında Al Nasrr ile anlaştı. 

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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