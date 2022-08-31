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31 Ağustos 2022 - 17:41

Vincent Aboubakar Al Nassr ile mi anlaştı? Vincent Aboubakar Beşiktaştan ayrıldı mı?

Son dakika haberi… Al Nassr Kulübü, Vincent Aboubakar’ı takımına transfer etttiğini duyurdu. Vincent Aboubakar Al Nassr takımına mı transfer oldu? Vincent Aboubakar ne kadar maaş alacak? İşte Vincent Aboubakar ve Al Nassr Kulübü'ne dair detaylar...

SPOR
31 Ağustos 2022 - 17:41
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Vincent Aboubakar Al Nassr ile mi anlaştı? Vincent Aboubakar Beşiktaştan ayrıldı mı?


Aboubakar transferi resmi olarak açıklanmadan önce Al Nassr Kulübünün yönetici ismi Fahad Al-Saif, ünlü futbolcunun fotoğrafını twitter hesabında paylaşarak, transferin netlik kazandığı sinyallerini futbol severlere verdi. Bunun ardından da Al Nassr, transferin resmi olarak gerçekleştiğini duyurdu.

Vincent Aboubakar



Al Nassr Kulübü’nün sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımıyla geçen sezonu Beşiktaş takımında şampiyon olarak tamamlamış olan Vincent Aboubakar’ı takımlarına transfer ettiğini takipçilerine duyurdu.

Vincent Aboubakar 3 yıllık sözleşmeye imzasını attı.

Vincent Aboubakar

Vincent Aboubakar Ne Kadar Ücret Alacak?

Arabistan basının dolaşan haberlere göre Al Nassr, ünlü futbolcu Aboubakar’a senelik 6 milyon Euro maaş teklif edildi. Diğer yandan Aboubakar ile Al Nassr’ın yaptığı anlaşma doğrultusunda oyuncunun gösterdiği performansa göre bonus maddelerinin de yer aldığı belirtildi. Beşiktaş geçtiğimiz sezon başında toplam 1.5 milyon Euro’ya anlaşma yapan Aboubakar, bu defa yılda 2.5 milyon Euro olarak 3 yıllık garanti ücret talebinde bulundu.

Ünlü futbolcu bunların yanı sıra "Dizindeki sakatlık nükseder ve uzun süreli sahalardan uzak alırsa sözleşmesi tek taraflı tazminatsız feshedilir" maddesinin iptali için talepte bulundu.

29 yaşında olan Kamerunlu futbolcu, geçen sezon 29 maçta 16 gol ve 5 asistle oldukça iyi bir performans sergiledi.

EDİTOR
Ali Çöleli
Ali Çöleli
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