SPOR
19 Kasım 2022 - 17:24

Vincent Aboubakar Süper Lig'e geri mi dönüyor? Aboubakar hangi takıma gelecek?

Süper Lig'de devre arasına az kala transfer çalışmalarına hız kazandıran takımlar, bu arada kadrolarını güçlendirip mutlu sona ulaşarak şampiyonluk yarışında kalabilmek için çalışmalarını sürdürecek. Süper Lig ile bağlantılı olarak pek çokyıldızın ismi tartışılsa da bu kez gündemde tanıdık bir isim var. Detaylara haberimizden göz atabilirsiniz...

SPOR
19 Kasım 2022 - 17:24
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Vincent Aboubakar Süper Lig'e geri mi dönüyor? Aboubakar hangi takıma gelecek?


Devre arası yaklaşırken, şampiyonluk yarışı devam ederken Süper Lig kulübü transferlerini hızlandırıyor. Türkiye için henüz birçok isim yazılıp çizilirken Goal.com'dan Süper Lig ile ilgili çok tartışmalı bir iddia ortaya çıktı.

Buna göre daha önce 2017 ve 2021 yıllarında Türkiye'de Beşiktaş'ta forma giyen Vincent Aboubakar, Türkiye'ye dönecek.

GOMEZ MUTLU ETMEDİ!



Sezon başında Fenerbahçe'den alınan Maxi Gomez Trabzonspor camiasını memnun etmezse, Ocak ayında Al-Nasr'dan ayrılan Vincent Aboubakar'ın Gomez'in yerine geçmesi bekleniyor. Kamerunlu golcüyle Adana Demirspor da ilgileniyor. Maxi Gomez'e İspanya'dan teklifler geldiği ve Uruguaylı forvetin İspanya'ya döneceği bildirildi.

O GİDİYOR O GELİYOR

Goal.com Suudi Arabistanlı Tamer Ebou Sido: Önümüzdeki kış transfer piyasasında Vincent Aboubakar'ın Al-Nasri'den ayrılacağı konuşuluyor. Yerine gelen golcünün isimleri de gün yüzüne çıkmaya başladı” dedi.

Aboubakar'ın Türkiye'ye dönmeye hazırlandığı Adana Demirspor ve geleceğin şampiyonları Trabzonspor'un Kamerunlu forvetle ilgilendiği söyleniyor. Aboubakar'ın İstanbul'daki takımlardan beklediğini alamadığı için iki teklifi değerlendirmeye aldığı söyleniyor.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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