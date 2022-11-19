Vincent Aboubakar Süper Lig'e geri mi dönüyor? Aboubakar hangi takıma gelecek?







GOMEZ MUTLU ETMEDİ!







O GİDİYOR O GELİYOR

Devre arası yaklaşırken, şampiyonluk yarışı devam ederken Süper Lig kulübü transferlerini hızlandırıyor. Türkiye için henüz birçok isim yazılıp çizilirken Goal.com'dan Süper Lig ile ilgili çok tartışmalı bir iddia ortaya çıktı.Buna göre daha önce 2017 ve 2021 yıllarında Türkiye'de Beşiktaş'ta forma giyen Vincent Aboubakar, Türkiye'ye dönecek.Sezon başında Fenerbahçe'den alınan Maxi Gomez Trabzonspor camiasını memnun etmezse, Ocak ayında Al-Nasr'dan ayrılan Vincent Aboubakar'ın Gomez'in yerine geçmesi bekleniyor. Kamerunlu golcüyle Adana Demirspor da ilgileniyor. Maxi Gomez'e İspanya'dan teklifler geldiği ve Uruguaylı forvetin İspanya'ya döneceği bildirildi.Goal.com Suudi Arabistanlı Tamer Ebou Sido: Önümüzdeki kış transfer piyasasında Vincent Aboubakar'ın Al-Nasri'den ayrılacağı konuşuluyor. Yerine gelen golcünün isimleri de gün yüzüne çıkmaya başladı” dedi. Aboubakar'ın Türkiye'ye dönmeye hazırlandığı Adana Demirspor ve geleceğin şampiyonları Trabzonspor'un Kamerunlu forvetle ilgilendiği söyleniyor. Aboubakar'ın İstanbul'daki takımlardan beklediğini alamadığı için iki teklifi değerlendirmeye aldığı söyleniyor.