Vincent Aboubakar Süper Lig'e geri mi dönüyor? Aboubakar hangi takıma gelecek?

Devre arası yaklaşırken, şampiyonluk yarışı devam ederken Süper Lig kulübü transferlerini hızlandırıyor. Türkiye için henüz birçok isim yazılıp çizilirken Goal.com'dan Süper Lig ile ilgili çok tartışmalı bir iddia ortaya çıktı.
Buna göre daha önce 2017 ve 2021 yıllarında Türkiye'de Beşiktaş'ta forma giyen Vincent Aboubakar, Türkiye'ye dönecek.
GOMEZ MUTLU ETMEDİ!
Sezon başında Fenerbahçe'den alınan Maxi Gomez Trabzonspor camiasını memnun etmezse, Ocak ayında Al-Nasr'dan ayrılan Vincent Aboubakar'ın Gomez'in yerine geçmesi bekleniyor. Kamerunlu golcüyle Adana Demirspor da ilgileniyor. Maxi Gomez'e İspanya'dan teklifler geldiği ve Uruguaylı forvetin İspanya'ya döneceği bildirildi.