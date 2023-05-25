Virüs, deprem, yangın derken bu defa kafamızı camdan çıkaramayacağız! Dünya Sağlık Örgütü açıkladı: O tarihte dünya evlere kapanacak!







DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ DUYURDU







Dünya, El Niño hava olaylarının neden olabileceği yüksek sıcaklıkları heyecanla bekliyor. Uzun bir süredir etkisi azalan El Niño'nun artık aşırı hava olaylarına yol açacağı kesin olarak belirtiliyor. Bu yıl yaz aylarında Türkiye ve dünya genelinde rekor sıcaklıkların beklendiği konuşuluyor. Tarihleri merak edilen bu rekor sıcaklıklarla ilgili olarak Dünya Sağlık Örgütü önemli bir açıklama yaptı, bu da hepimizi yakından ilgilendiriyor.Yaklaşan 2023 yazına yönelik açıklamalar yapıldı ve bu yılın ortalama olarak en sıcak yaz aylarının yaşanacağı vurgulandı. Uzmanlar, küresel ısınma nedeniyle Dünya'nın ortalama sıcaklığının sürekli olarak arttığını belirtti. Buzulların erimesi ve yok olması durumunda ciddi tehditlerin ortaya çıkacağı görülüyor. Sıcaklıkların artmasıyla orman yangınlarının sayısının da arttığı gözlemleniyor. Bu durum hem dünya genelinde hem de ülkemizde büyük zararlara yol açtığından, Dünya Sağlık Örgütü tarafından milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bir uyarı yapıldı. En sıcak günlerin yakında yaşanacağı belirtildi. Uyarılarda, yaz aylarında sıcaklık rekorlarının kırılacağı ifade edilirken, uzmanlar son üç yıldaki verilere dayanarak La Niña etkisinin yaşanacağına dikkat çekti. 2016 yılında yaşanan sıcaklıkların ardından 2023'e gelindiğinde, Haziran ve Ağustos ayları arasında sıcaklık rekorlarının yüzde 55 seviyesine çıkacağı tahmin ediliyor. Özellikle tansiyon ve şeker gibi hastalıkları olan veya güneşe alerjisi bulunan vatandaşların o günlerde evden çıkmamaları gerektiği vurgulandı. Uzmanlar, özellikle güneşin tepede olduğu saatlerde aşırı efor sarf etmenin bayılmaları tetikleyebileceğini belirtiyor. Dünya Sağlık Örgütü, sıcaklık konusunda daha fazla bilgilendirme yapacaklarını duyurdu.