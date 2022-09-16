EKONOMİ
16 Eylül 2022 - 10:17

Vision Awards'dan Kibar Holding Sürdürülebilirlik Raporu'na 3 ödül

Bu sene 50'nci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Kibar Holding, 2021 yılında yürüttüğü sürdürülebilirlik faaliyetleri raporu ile ABD'den 3 ayrı ödül ile döndü.

EKONOMİ
16 Eylül 2022 - 10:17
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Vision Awards’dan Kibar Holding Sürdürülebilirlik Raporu’na 3 ödül


Kibar Holding'in geçtiğimiz mali yıla ait sürdürülebilirlik raporu, Amerikan İletişim Profesyonelleri Birliği (League of American Communications Professionals, LACP) tarafından üç ayrı ödül almaya hak kazandı. Global Reporting Initiative standartlarında hazırlanan rapor, sektörde gerçekleştirdiği öncü uygulamalarla birinci seçilerek Platin Ödüle layık görüldü. EMEA Bölgesi'nde ‘En Yaratıcı Rapor' kategorisinde ikinci olarak Gümüş Ödül alan Kibar Holding, iletişim sanatında ve yöntemindeki genel mükemmellik için takdim edilen ‘Teknik Başarı Ödülü'nün de sahibi oldu.

Sürdürülebilir kalkınma anlayışını benimseyen Kibar Holding ve Grup şirketleri, tüm faaliyetlerinde kaynakların gelecek nesillere aktarılmasına olanak sağlayan ekonomik, çevresel ve sosyal açıdan sürdürülebilir bir sistemi esas alıyor. Sürdürülebilirliği iklim değişikliği ile mücadele, döngüsel ekonomiye geçiş, çevreye ve topluma fayda oluşturma ve fırsat eşitliği olmak suretiyle her yönüyle ele alarak Birleşmiş Milletlerin 2030 yılına kadar gerçekleştirmeyi planladığı ‘169 hedefi'ne katkı sağlayacak yol haritası doğrultusunda emin adımlarla faaliyetlerini sürdürüyor. 2025 Sürdürülebilirlik Stratejisi kapsamında belirlediği “36 Hedefi”, “92 Performans Göstergesi” ile izliyor ve gerçekleşmeleri şeffaflıkla kamuoyuyla paylaşıyor.



2021 yılı sürdürülebilirlik raporunda açıkladıkları ilgili göstergelerini Uluslararası Güvence Denetimi Standardı ve Sera Gazı Beyanlarına İlişkin Güvence Denetimleri kapsamında doğrulanmasını sağlayan Kibar Grubu, sıfır emisyon hedefi doğrultusunda çalışmalarını ivme kazandırarak sürdürüyor.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Mısır hasadının başladığı Mardin’de verimin düşük olması çiftçileri üzdü
Mısır hasadının başladığı Mardin’de verimin düşük olması çiftçileri üzdü
Üreticiye sağlanan hibe desteği ilk mahsulünü verdi
Üreticiye sağlanan hibe desteği ilk mahsulünü verdi
Türk Telekom 2021 Faaliyet Raporu’na LACP’den 14 ödül
Türk Telekom 2021 Faaliyet Raporu’na LACP’den 14 ödül
BSH'den kamera kontrollü pişirme özellikli fırın serisi, akıllı buzdolabı ve daha fazlası
BSH'den kamera kontrollü pişirme özellikli fırın serisi, akıllı buzdolabı ve daha fazlası
Konut fiyatlarının köpüğünü alacak proje
Konut fiyatlarının köpüğünü alacak proje
Edirne’ye akın eden Bulgarlar bin Euro harcıyor
Edirne’ye akın eden Bulgarlar bin Euro harcıyor
Son Haberler
Bakan Soylu: '120'nin altında terörist kaldı, 29 Ekim 2023'te tek bir terörist kalmayacak'
Bakan Soylu: '120'nin altında terörist kaldı, 29 Ekim 2023'te tek bir...
Kaza sonrası motosikletiyle alevler içinde kaldı, vatandaşlar yanmaktan kurtardı
Kaza sonrası motosikletiyle alevler içinde kaldı, vatandaşlar yanmaktan...
Traktörüyle uçuruma yuvarlandı, cansız bedenini kardeşi buldu
Traktörüyle uçuruma yuvarlandı, cansız bedenini kardeşi buldu
Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmalarda yaralı sayısı 77'ye yükseldi
Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmalarda yaralı sayısı...
Adliye kavşağında şüpheli paket paniği
Adliye kavşağında şüpheli paket paniği
Bakan Soylu: 'Benim Amerika'da bir tek malım var o da FETÖ'
Bakan Soylu: 'Benim Amerika'da bir tek malım var o da FETÖ'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Reisi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Reisi ile görüştü
Uyuşturucu sevkiyatına Aydın polisi 'Dur' dedi
Uyuşturucu sevkiyatına Aydın polisi 'Dur' dedi
Aydın’da trafik kazası: 4 yaralı
Aydın’da trafik kazası: 4 yaralı
Kendisini polis olarak tanıtan zanlı yaşlı kadını 90 bin lira dolandırdı
Kendisini polis olarak tanıtan zanlı yaşlı kadını 90 bin lira dolandırdı
Yangını çay içerek izledi
Yangını çay içerek izledi
Ukrayna savaşını bitirmek isteyen Putin'den Kiev'e şok suçlama!
Ukrayna savaşını bitirmek isteyen Putin'den Kiev'e şok suçlama!
Kuşadası'nda bir turist boğuldu
Kuşadası'nda bir turist boğuldu
Hande Erçel'in yeğeni Mavi kanser mi oldu, hastalığı ne? Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel hakkında yürek burkan iddia!
Hande Erçel'in yeğeni Mavi kanser mi oldu, hastalığı ne? Hande Erçel...
Salihli’de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Salihli’de çıkan orman yangını kontrol altına alındı