SAĞLIK
19 Kasım 2022 - 10:00

Vitaminlerde kanser tehlikesi mi var?

Yeni bir araştırma, kontrolsüz alınan güvenilir kurumlarca onaylanmamış olan gıda ve vitamin takviyelerinin ölümcül bir kanser türüne yakalanma riskini artırabileceğini ortaya koydu.

SAĞLIK
19 Kasım 2022 - 10:00
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Vitaminlerde kanser tehlikesi mi var?


Yeni bir araştırma, kontrolsüz alınan güvenilir kurumlarca onaylanmamış olan gıda ve vitamin takviyelerinin ölümcül bir kanser türüne yakalanma riskini artırabileceğini ortaya koydu.

ABD'deki Missouri Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmada, kontrolsüz alınan bazı B vitaminlerinin meme kanseri riskini artırabileceğini ortaya koymakta. 



Araştırmacılar, B3 vitamininin bir formu olan nikotinamid ribozidin yüksek seviyelerinin aynı zamanda kanserin beyne yayılmasına neden olabileceğini bulgusuna ulaştılar. 

vitaminlerde kanser riski mi var

Araştırmacının babasının ölümü onu bu araştırmaya itti

Araştırmacılar, bilim insanlarından birinin babasının ölümünün ardından B vitamininin tehlikelerini araştırmak istemesi üzerine, bir kişinin nikotinamid ribozid seviyelerini ölçmek için görüntüleme yöntemini kullanmasıyla sürece başlamışlar. Dr. Elena Goun'un babası kolon kanseri teşhisi konulduktan sadece üç ay sonra hayatını kaybetmiş.

Dr. Goun Biosensors and Bioelectronics dergisinde yaptığı açıklamada, "Tüm kanserler her insanda aynı değildir, özellikle de metabolik izleri açısından" dedi. Bazı kanser vakalarında özellikle kontrolsüz alınan B vitaminlerinin etkisi olduğunu düşündüklerini sözlerine ekledi. 

Bu durumda uzmanlar özellikle B vitamini takviyelerinin kontrollü biçimde alınması gerektiğini ve kullanılan ürünlerin kullanılmadan önce iyi araştırılması gerektiği konusunda herkesi uyarıyorlar. 

Kaynak: gbnews.uk

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
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