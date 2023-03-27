Vites artıran dolar 15 Mayıs'ta bu kadar olacak! Ünlü yatırım uzmanından flaş tahmin: Bu kez çok net konuştu!

Amerika'da bir banka krizi patlak verdi ve üç büyük banka iflas etti. Ayrıca 180 bankanın daha zor günler geçirdiği ve bu durumun Avrupa bankacılık sektörünü de etkilediği söyleniyor. Tüm bu olumsuz gelişmeler üzerine Amerikan Merkez Bankası'nın faiz oranlarını 25 baz puan artırma kararı döviz ve altın piyasalarını hareketlendirdi. Son dönemde dar bir aralıkta işlem gören ve yatay bir seyir izleyen altın ve döviz piyasaları, küresel ölçekte etkisini gösteren olumsuz gelişmelerden de etkilendi. Hem döviz kurları hem de altın fiyatları yeni rekorlar kırarken, yatırımcılar ve potansiyel yatırımcılar piyasaları yakından takip ediyor. Ayrıca Türk Lirası'nın daha fazla değer kaybetmesinden endişe duyan sıradan vatandaşlar da yükseliş trendinin devam edip etmeyeceğini araştırmaya başladı.
Ekonomi piyasalarındaki olumsuz gelişmeler birçok uzman tarafından yorumlanırken, bu zorlu dönemin gölgesinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri de endişe yaratmaya başladı. Mevcut durumu değerlendiren ve seçim sonrası öngörülerini paylaşan Gayrimenkul ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran, "Ne Var Ne Yok" programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.