Vites artıran dolar 15 Mayıs'ta bu kadar olacak! Ünlü yatırım uzmanından flaş tahmin: Bu kez çok net konuştu!













“YÜKSELİŞE MÜSAADE EDİLMELİ!”

Amerika'da bir banka krizi patlak verdi ve üç büyük banka iflas etti. Ayrıca 180 bankanın daha zor günler geçirdiği ve bu durumun Avrupa bankacılık sektörünü de etkilediği söyleniyor. Tüm bu olumsuz gelişmeler üzerine Amerikan Merkez Bankası'nın faiz oranlarını 25 baz puan artırma kararı döviz ve altın piyasalarını hareketlendirdi. Son dönemde dar bir aralıkta işlem gören ve yatay bir seyir izleyen altın ve döviz piyasaları, küresel ölçekte etkisini gösteren olumsuz gelişmelerden de etkilendi. Hem döviz kurları hem de altın fiyatları yeni rekorlar kırarken, yatırımcılar ve potansiyel yatırımcılar piyasaları yakından takip ediyor. Ayrıca Türk Lirası'nın daha fazla değer kaybetmesinden endişe duyan sıradan vatandaşlar da yükseliş trendinin devam edip etmeyeceğini araştırmaya başladı.Ekonomi piyasalarındaki olumsuz gelişmeler birçok uzman tarafından yorumlanırken, bu zorlu dönemin gölgesinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri de endişe yaratmaya başladı. Mevcut durumu değerlendiren ve seçim sonrası öngörülerini paylaşan Gayrimenkul ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran, "Ne Var Ne Yok" programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran, "Ne Var Ne Yok" programına konuk olarak ekonomik duruma ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Başaran, dolar kurunun enflasyon oranındaki artışın ekonomik açıdan önemli olduğunu belirterek, seçim zamanına kadar dolar kurunda küçük artışlara izin verilmesi gerektiğini savundu. Başaran, "Doların enflasyon ile doğru orantılı olarak artmadığı durumlarda sıkıntılar yaşanabileceğine" dikkat çekti. Türkiye'de gözlenen dolar grafiğinin dünya genelinde hiçbir yerde olmadığını vurgulayan Başaran, doların baskı altında olduğunu ifade etti. Başaran, doların baskılanması durumunda kötü sonuçlar doğabileceğini belirterek, seçim sonrasında doların 25-26 TL seviyelerine kadar yükselebileceğini tahmin etti. Ancak seçime kadar doların 19,30 TL seviyelerinde işlem göreceğini öngördü. Başaran, seçimi kazanacak aday kim olursa olsun, doların artışına müsaade edilmesi gerektiğini dile getirdi.