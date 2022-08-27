Kim Kimdir
27 Ağustos 2022 - 14:20

Vitor Hugo kimdir? Mevkisi ne? Beşiktaş'a Fiorentina'lı stoper

Yeni Süper Lig için heyecanlar artarken transfer heyecanları da başladı. Siyah beyazlı takımın yeni transfer isminin Vitor Hugo olduğu gündeme geldi. 28 yaşındaki stoper oyuncusu Hugo, Beşiktaş'a mı transfer oluyor? Beşiktaş'ın yeni oyuncusu kimdir? Victor Hugo kim?

Kim Kimdir
27 Ağustos 2022 - 14:20
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Vitor Hugo kimdir? Mevkisi ne? Beşiktaş'a Fiorentina'lı stoper
Fizik gücünün yüksek olduğu ve ani müdahalelerde iyi olarak adı anılan Vitor Hugo'nun son dönemlerde adı Beşiktaş ile anılmaya başladı. Spor haberlerinde son dakika konusu olarak yer alan Vitor Hugo'nun yeni takımı belli oldu. forvet oyuncusu ve başarılı isim Vitor Hugo artık siyah beyazlı takımda. İşte, Vitor Hugo ve Beşiktaş'ın yeni transferi hakkında merak edilenler haberimizde ter almaktadır

Vitor Hugo kimdir? Bonservis verildi mi?

Geçen sezon çıktığı maçlarda 33 asistte bulunan Vitor Hugo, 30 Haziran 2022 tarihine kadar Beşiktaş ile anlaşma sağladı. Fakat merak edilen konu olan bonservis ödenecek mi? sorusuna ise hayır cevabı alındı. Vitor Hugo, takımıyla olan problemleri çözüp alacaklarından feragat edecek ve bonservisini alacak. Brezilyalı savunma oyuncusu daha önce Junior, Santo Andre, Sport Recife, Ituano, Ceara, America-MG, Palmeiras gibi takımlarında formasını taşıdı. 

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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