Fizik gücünün yüksek olduğu ve ani müdahalelerde iyi olarak adı anılan Vitor Hugo'nun son dönemlerde adı Beşiktaş ile anılmaya başladı. Spor haberlerinde son dakika konusu olarak yer alan Vitor Hugo'nun yeni takımı belli oldu. forvet oyuncusu ve başarılı isim Vitor Hugo artık siyah beyazlı takımda. İşte, Vitor Hugo ve Beşiktaş'ın yeni transferi hakkında merak edilenler haberimizde ter almaktadır
Kim Kimdir
27 Ağustos 2022 - 14:20
Vitor Hugo kimdir? Mevkisi ne? Beşiktaş'a Fiorentina'lı stoper
Yeni Süper Lig için heyecanlar artarken transfer heyecanları da başladı. Siyah beyazlı takımın yeni transfer isminin Vitor Hugo olduğu gündeme geldi. 28 yaşındaki stoper oyuncusu Hugo, Beşiktaş'a mı transfer oluyor? Beşiktaş'ın yeni oyuncusu kimdir? Victor Hugo kim?
Kim Kimdir
27 Ağustos 2022 - 14:20
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