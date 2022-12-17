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17 Aralık 2022 - 19:39

Vitor Pereira'dan Fenerbahçeli yıldızı transfer etmek istiyor

Fenerbahçe eski teknik direktörü yeni takımı Flamengo’ da transfer çalışmalarına başladı. Sarı lacivertlilerin yıldız ismini kadrosuna katmak istiyor.

SPOR
17 Aralık 2022 - 19:39
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Vitor Pereira'dan Fenerbahçeli yıldızı transfer etmek istiyor

Flamengo’nun yeni teknik direktörü Vitor Pereira’ nın forvet bölgesine Fenerbahçe’ nin yıldızı Diego Rossi ‘yi gündemine aldığı öğrenildi. Brezilya basınında da yer alan detaylara göre Pereira’ nın Flamengo yöneticilerinden Diego Rossi'nin transfer edilmesini ısrarla talep ettiği bildirildi. Dış basında yer alan haberlere göre Flamengo nun Rossi' yle sözleşme imzalamak istediği tek sorunun Fenerbahçe'nin yüksek bonservis talebi olacağının düşünüldüğü ancak Türk ekibi daha iyi bir alternatif bulursa masaya oturmayı kabul edeceğinin düşünüldüğü bilgisi aktarıldı. İtalyan ekibi Torino tarafından yakından ilgilenilen 24 yaşındaki oyuncu için 7 milyon Euro yu gözden çıkardığı kaydedilirken, Sarı-lacivertlilerin ise en az 10 milyon euro istediği öğrenildi.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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