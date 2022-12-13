Vitor Pereira'nın yeni adresi belli oldu!

Ülkemizde 2016 ve 2021 yıllarında Fenerbahçe’nin teknik direktörlüğünü yapan Vitor Pereira’nın Brezilya’daki adresi değişti. Geçtiğimiz sezon Corinthians’ta tamamlayan Vitor Pereira, yeni sezonda Brezilya Serie A ekiplerinden Flamengo’nun başında olacak. Flamengo, Pereira’nın kariyerindeki 11. durağı olacak. Pereira, daha önce; ülkesinde Sanjoanense, Espinho, Santa Clara, Porto’yu çalıştıran, daha sonrasında Al Ahli, Olimpiakos, Fenerbahçe, 1860 Münih, Shangai SIPG ve Corinthians’ı çalıştırmıştı. Portekizli çalıştırıcı, kasım ayında ailevi sebeplerden dolayı Corinthians’tan ayrılmıştı. Pereira, Corinthians’ın başında çıktığı 64 maçta 27 galibiyet, 21 beraberlik ve 17 mağlubiyet almıştı ve ligi dördüncü sırada tamamlamıştı. Puan cetvelinde Corinthians’ın bir basamak altında tamamlayan Flamengo ise Libertadores Kupası’nı tarihinde üçüncü kez müzesine götürme başarısını elde etmişti. Flamengo, resmi hesaplarından yaptığı paylaşımlarda, Vitor Pereira’nın önümüzdeki yıl Flamengo’nun başında olacağını açıkladı.