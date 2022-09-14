Vitrinler, Alenen Sanat ile renklendi













Türkiye'de sanat ortamının gelişimine katkıda bulunan İyilik İçin Sanat Derneği ile kültür ve sanatın buluşma noktalarından bir tanesi olan Akasya Kültür Sanat ev sahipliğinde patlak veren ‘Alenen Sanat' projesi kapsamında ‘Vitrinlerin Değişen Yüzü: Sanat' sergisi 15-31 Ağustos tarihleri arasında Akasya'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Dr. Feride Çelik küratörlüğünde; Dilan Kapar, Hicran Aksöz, İpek Erfidan, Melek Kaya ve Şimal Bilgiç'in ürettiği eserler, serginin ardından Akasya içerisindeki mağazaların vitrinlerinde yerini almaya başladı.AKİŞ GYO Satış ve Pazarlama Direktörü Didem Hiçyorulmazlar konuya ilişkin, “Akasya'da genç sanatçıları desteklemek için İyilik İçin Sanat Derneği ile önemli projelere imza atmaya devam ediyoruz. AVM kurulduğu günden bu yana sanatı ve sanatçıyı destekleyen bir kültür alanı olmuştur. İyilik İçin Sanat Derneği ile hayata geçirdiğimiz Alenen Sanat projesi sayesinde genç sanatçılarımızın yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz. Eserlerin mağaza vitrinlerine taşınmasıyla da yepyeni bir pencere açıyor ve sanatı AVM'nin her alanına dahil etmeyi hedefliyoruz” dedi.Çalışma hakkında değerlendirmede bulunan İyilik İçin Sanat Derneği Başkanı Selin Bozkurt, “Akasya Kültür Sanat'la güçlerimizi birleştirerek ortak geliştirdiğimiz ‘Alenen Sanat' projesi multidisipliner bir platform olmasının yanı sıra gerçekleştirilen çalışmalarla da farkını ortaya koymaya devam etmektedir. Sanatın farklı disiplinlerinde çalışmalarını sürdüren sanatçılarımızdan Dilan Kapar, Hicran Aksöz, İpek Erfidan, Melek Kaya ve Şimal Bilgiç'in ürettiği eserler, ‘Vitrinlerin Değişen Yüzü: Sanat' sergisi kapsamında alışılmışın dışına çıkarak mağaza vitrinlerinde yer almakta. Sanatçılarımız moda ve tasarım dünyasının sanatla olan birlikteliğini mağazaların vitrinlerine yansıtarak sanata ve kültüre tahsis edilmiş mekânları en etkili şekilde kullanmaya devam etmektedir. Bu tarz projeler geliştirerek farklı alanlara yönelmek, sanatı daha geniş kitlelere ulaştırmak bizim açımızdan oldukça önem arz ediyor” diye konuştu.