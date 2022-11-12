YAŞAM
12 Kasım 2022 - 15:55

Vizyon da hangi filmler var? Beyaz perde de yer alan sinema filmleri! 2022 güncel sinema filmleri

Sinema tutkunlarının yakından takip ettiği vizyondaki filmler internet üzerinden sıklıkla araştırılmaktadır. Okulların tatile girmesi ve hafta sonları için keyifli vakit geçirmek adına tercih edilen sinema için film araştırmaları başladı. 2022 vizyondaki filmler nelerdir? Vizyonda hangi filmler var?

YAŞAM
12 Kasım 2022 - 15:55
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Vizyon da hangi filmler var? Beyaz perde de yer alan sinema filmleri! 2022 güncel sinema filmleri


Okulların ara tatile girmesi ve hafta sonunu beyaz perde karşısında geçirmek isteyenler vizyonda yer alan filmleri araştırmaya başladı. Pandemi nedeniyle ara verilen sinema sektörüne kaldığı yerden devam edilirken komedi, aksiyon, aile, dram türünde birçok film vizyonda yer almaktadır. İşte, 2022 vizyondaki filmler haberimizde

2022 VİZYONDAKİ FİLMLER 

ASLAN HÜRKUŞ GÖREVİMİZ GÖKBEY

Vizyona girme tarihi: 21 Ekim



Dakikası: 1 saat 34 dakika

Tür: Animasyon, Aile

2022 vizyondaki filmler

BLACK ADAM

Vizyona girme tarihi: 21 Ekim

Dakikası: 2 saat 5 dakika

Tür: aksiyon, Macera, Fantastik

MAHALLEDEN ARKADAŞLAR

Vizyona girme tarihi: 4 Kasım

Dakikası:1 saat 31 dakika

Tür: Komedi

HEP YEK 5: BİZİM ŞEYİMİZ Mİ ALTAN

Vizyona girme tarihi: 4 Kasım

Dakikası: 1 saat 36 dakika

Tür: Komedi

BANDIRMA FÜZE KULÜBÜ

Vizyona girme tarihi: 21 ekim

Dakikası:1 saat 52 dakika

Tür: Tarihi

hazine filmi

HAZİNE

Vizyona girme tarihi: 4 Kasım

Dakikası: 1 saat 48 dakika

Tür: Macera, Komedi

AYA SİHİRLİ YOLCULUK

Vizyona girme tarihi: 28 Ekim

Dakikası:1 saat 24 dakika

Tür: Macera, Animasyon, Aile

KİM BU AİLE?

Vizyona girme tarihi: 7 Ekim

Dakikası: 2 saat 4 dakika

Tür: Komedi

ŞEYTAN KAPANI

Vizyona girme tarihi: 28 Ekim

Dakikası: 1 saat 33 dakika

Tür: Korku, Gerilim

ASTRONOT KÖPEKLER: TROPİKAL MACERA

Vizyona girme tarihi: 4 Kasım

Dakikası: 1 saat 20 dakika

Tür: Animasyon

TAY

Vizyona girme tarihi:23 Eylül

Dakikası: 1 saat 25 dakika

Tür: Animasyon, Aile

SEVMEDİM DEME

Vizyona girme tarihi: 14 Ekim

Dakikası: 2 saat 10 dakika

Tür: Biyografik, Dram

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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