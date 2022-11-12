Vizyon da hangi filmler var? Beyaz perde de yer alan sinema filmleri! 2022 güncel sinema filmleri

Okulların ara tatile girmesi ve hafta sonunu beyaz perde karşısında geçirmek isteyenler vizyonda yer alan filmleri araştırmaya başladı. Pandemi nedeniyle ara verilen sinema sektörüne kaldığı yerden devam edilirken komedi, aksiyon, aile, dram türünde birçok film vizyonda yer almaktadır. İşte, 2022 vizyondaki filmler haberimizde
2022 VİZYONDAKİ FİLMLER
ASLAN HÜRKUŞ GÖREVİMİZ GÖKBEY
Vizyona girme tarihi: 21 Ekim
Dakikası: 1 saat 34 dakika Tür: Animasyon, Aile
BLACK ADAM
Vizyona girme tarihi: 21 Ekim Dakikası: 2 saat 5 dakika Tür: aksiyon, Macera, Fantastik
MAHALLEDEN ARKADAŞLAR
Vizyona girme tarihi: 4 Kasım Dakikası:1 saat 31 dakika Tür: Komedi
HEP YEK 5: BİZİM ŞEYİMİZ Mİ ALTAN
Vizyona girme tarihi: 4 Kasım Dakikası: 1 saat 36 dakika Tür: Komedi
BANDIRMA FÜZE KULÜBÜ
Vizyona girme tarihi: 21 ekim Dakikası:1 saat 52 dakika Tür: Tarihi
HAZİNE
Vizyona girme tarihi: 4 Kasım Dakikası: 1 saat 48 dakika Tür: Macera, Komedi
AYA SİHİRLİ YOLCULUK
Vizyona girme tarihi: 28 Ekim Dakikası:1 saat 24 dakika Tür: Macera, Animasyon, Aile
KİM BU AİLE?
Vizyona girme tarihi: 7 Ekim Dakikası: 2 saat 4 dakika Tür: Komedi
ŞEYTAN KAPANI
Vizyona girme tarihi: 28 Ekim Dakikası: 1 saat 33 dakika Tür: Korku, Gerilim
ASTRONOT KÖPEKLER: TROPİKAL MACERA
Vizyona girme tarihi: 4 Kasım Dakikası: 1 saat 20 dakika Tür: Animasyon
TAY
Vizyona girme tarihi:23 Eylül Dakikası: 1 saat 25 dakika Tür: Animasyon, Aile
SEVMEDİM DEME
Vizyona girme tarihi: 14 Ekim Dakikası: 2 saat 10 dakika Tür: Biyografik, Dram