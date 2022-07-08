TEKNOLOJİ
08 Temmuz 2022 - 14:32

Vodafone bayram hediyesi 3GB bedava internet

Vodafone kullanıcılarına müjde! 3gb internet hediyesi... Bayram boyunca kullanabileceğiniz 3 GB internet Vodafone hediye ediyor! Koşul yok Şart yok. İşte detaylar...

TEKNOLOJİ
08 Temmuz 2022 - 14:32
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Vodafone bayram hediyesi 3GB bedava internet


Vodafone kullanıcıları 3 GB internetten yararlanmak için ne yapması gerekiyor? Nasıl kullanılır? Vodafone kullanıcıları için düzenlediğimiz haberimizde 3 GB hediye internet paketi ile ilgili tüm detaylar haberimizde!

3 ay süresi olan bu kampanyadan Vodafone mağazasına giden tüm müşteriler için geçerli olacak. Mağazaya gelen müşterilere Vodafone dan 3 GB internet paketi hediye!



Vodafone kullanıcıları bu kampanyadan ayda 1 kere kullanabilecekler. Bunun için herhangi bir şart yok.

Ayda bir kere yararlanabilecek olan müşterilerin mağazaya gitmesi yeterli olacak. Mağazaya gittiklerinde yetkili birinden QR kodla TOBİ'ye giriş yaparak 3 GB internet paketine sahip olabiliyor.
Vodafone dan bayram hediyesi 3 GB internet hediye

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin açıklamasında ; "Vodafone olarak, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak kampanyalar geliştirmeye devam ediyoruz. Özel günleri Vodafone ayrıcalıklarıyla birleştirerek müşterilerimizin dijital deneyimini eşsiz kılmaya odaklanıyoruz. Kurban Bayramı’na özel olarak başlattığımız ve eylül sonuna kadar devam edecek kampanya kapsamında, Türkiye’nin dört bir yanında mağazalarımıza gelen tüm müşterilerimize ayda bir kereye mahsus 3 GB mobil internet hediye edeceğiz. Müşterilerimizin bayram sevincini paylaşıyor ve tüm müşterilerimizi bayram hediyeleri için mağazalarımıza bekliyoruz." cümlelerini söyledi.

4 Milyon Tekil Müşteri

Türkiye'de önde gelen dijital asistan olan TOBİ, Vodafone kullanıcılarına her konuda destek verip, işlerini kolay yolla halledebiliyor.

TOBİ de birbirinden farklı tüm işlemler için yararlanabilirsiniz. Fatura sorgulama, kalan bilgiler, tarife değiştirme, paket satın alma gibi bir çok işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer Vodafone lu değil iseniz whatsapp üzerinden de yardım alabilmeniz mümkün.

EDİTOR
Hazal Altıparmak
Hazal Altıparmak
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