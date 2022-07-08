Vodafone bayram hediyesi 3GB bedava internet

Vodafone kullanıcıları 3 GB internetten yararlanmak için ne yapması gerekiyor? Nasıl kullanılır? Vodafone kullanıcıları için düzenlediğimiz haberimizde 3 GB hediye internet paketi ile ilgili tüm detaylar haberimizde! 3 ay süresi olan bu kampanyadan Vodafone mağazasına giden tüm müşteriler için geçerli olacak. Mağazaya gelen müşterilere Vodafone dan 3 GB internet paketi hediye!
Vodafone kullanıcıları bu kampanyadan ayda 1 kere kullanabilecekler. Bunun için herhangi bir şart yok. Ayda bir kere yararlanabilecek olan müşterilerin mağazaya gitmesi yeterli olacak. Mağazaya gittiklerinde yetkili birinden QR kodla TOBİ'ye giriş yaparak 3 GB internet paketine sahip olabiliyor.
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin açıklamasında ; "Vodafone olarak, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak kampanyalar geliştirmeye devam ediyoruz. Özel günleri Vodafone ayrıcalıklarıyla birleştirerek müşterilerimizin dijital deneyimini eşsiz kılmaya odaklanıyoruz. Kurban Bayramı’na özel olarak başlattığımız ve eylül sonuna kadar devam edecek kampanya kapsamında, Türkiye’nin dört bir yanında mağazalarımıza gelen tüm müşterilerimize ayda bir kereye mahsus 3 GB mobil internet hediye edeceğiz. Müşterilerimizin bayram sevincini paylaşıyor ve tüm müşterilerimizi bayram hediyeleri için mağazalarımıza bekliyoruz." cümlelerini söyledi.