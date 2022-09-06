EKONOMİ
06 Eylül 2022 - 12:53

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Hem fotoğrafçılık aynı zamanda yönetmenlik alanlarında çalışmalarına sürmekte olan ve epey zamandır üzerinde çalıştığı bir proje olan “Savaşa Hayır” için çalışmalarını tamamlayan İran asıllı Sam Yari, 15 Eylül 2022 tarihinde Paris'te sergi açacak.

EKONOMİ
06 Eylül 2022 - 12:53
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Vodafone’dan yeni seyahat platformu


Fotoğrafçılık ve yönetmenlik alanlarında çalışmalarına devam etmekte olan ve epey zamandır üzerinde çalıştığı bir proje olan ‘Savaşa Hayır' adlı fotoğraf sergisi için çalışmalarını tamamlayan İran asıllı Fotoğrafçı ve Yönetmen Sam Yari, 15 Eylül 2022'de Paris Nilocas Flamel Gallery'de sergi açacak. Ukrayna - Rusya savaşına dikkat çekilen sergide savaşın ne denli yıkıcı bir olay olduğun anlatılacak.

Fotoğraf sergilerinin sanat sergileri içinde değerlendirildiğini ve geçmişten bugüne önemli bir konumda bulunduklarını belirten Sam Yari, fotoğrafların duygulara hitap etme konusunda çok fazla oldukça verimli geçiren olduğunun altını çizdi. Konuyla ilgili açıklamalarında bu hususa yer veren Yari, açıklamalarını şu kelimelerle sürdürdü:
Fotoğrafın önemli bir sanat dalı olduğunu idda eden Sam Yari, “ Duygu ve düşüncelerin etkili bir şekilde karşı tarafa aktarılmasını olanaklı hale getirir. Dolayısıyla özellikle farkındalık oluşturması istenen konularda fotoğraf sanatına yönelim gösterildiğini söyleyebilirim. Bu amaçla ben de Almanya'da ‘Savaşa Hayır' projem için fotoğraf çekim çalışmalarına başlayarak savaşın yıkıcı etkilerini gözler önüne seren fotoğraflar çekmeye çalıştım” dedi.



Fotoğraf çekimi sırasında Ukraynalı süper modellerle iş birliği yapıldı
Fotoğraf çekimi için Ukraynalı süper modellerle iş birliği içinde olduğunu belirten Sam Yari, “Çekeceğim fotoğraflarda aslında fotoğraf sanatının benzersiz gücünü kullanmak istedim. Savaş insanları mağdur etmeye devam ediyordu. Dolayısıyla insanların savaşın olumsuz taraflarını görmesini istedim. Fotoğraflarımda bu etkiyi oluşturabilmek benim için gerçekten oldukça önemli” sözleriyle fotoğraf çekimi sırasında neyi hedeflediğini dile getirdi.

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Haber Editörü
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