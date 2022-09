Vodafone hat kullananlar HER ŞEY YANIMDA uygulaması ile kazanacak! Uygulama ile sağlanan alışverişlerde büyük indirim tutarı belli oldu

Kazandıran internet bu operatörde!







Vodafone akıllı telefona sahip tüm kullanıcılarını sevindirecek haberi verdi. Firma, kullanıcılarının hayatını kolaylaştıran Her Şey Yanımda uygulamasından yapılacak ilk alışverişte çeşitli indirimler uygulayacağını açıkladı. Tüm Vodafone hat kullanıcıları, Her Şey Yanımda uygulaması üzerinden yapacakları ilk alışverişlerinde indirim kazanacak. "Merhaba50" indirim kodu ile 150 TL'lik alışveriş yapan kullanıcılar ilk siparişlerinde net 50 TL indirim kazanacak. Kampanya tüm kullanıcılarda yalnızca bir defa geçerlidir.Aynı zamanda Vodafone hat kullanıcıları her siparişlerinde internet de kazanacak. Vodafone Her Şey Yanımda online alışveriş platformu üzerinden alışveriş yapan hat kullanıcıları ilk siparişlerine özel 15 GB, diğer tüm alışverişlerinde ise 5 GB hediye internet kazanacak.Hediye internet paketi yalnızca Vodafone bireysel abonelerinde geçerli bir uygulamadır.