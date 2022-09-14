Vodafone Hediye Çarkı’nı, 10 milyondan fazla tekil kişi çevirdi













Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, müşterilerine dijital dünyada kazandıran fırsatlar sunmaya devam etmekte. Operatörün, bireysel müşterilerine her hafta internet ve sürpriz hediyeler kazandırmak amacıyla 5 yıl önce Yanımda uygulaması üzerinde hayata geçirdiği Hediye Çarkı'nı ilk defa 10 milyondan fazla tekil kişi çevirdi. Hediye Çarkı'nda bu yılın başından itibaren 350 milyondan fazla GB hediye edilirken, Vodafone Her Şey Yanımda ve Süpermarket Yanımda başta olmak suretiyle farklı platformlar üzerinden toplam 1 milyar TL'yi aşkın indirim ve hediye çeki dağıtıldı.Konu hakkında değerlendirmede bulunan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Vodafone Türkiye olarak, mutlu müşteriler oluşturma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Müşterilerimizin hızla artan dijital taleplerine yenilikçi çözümlerle yanıt veriyoruz. Özellikle Büyük Veri modelleriyle müşterilerimizin ne istediğini anlıyor ve bu ihtiyaçlara uygun GSM ve GSM dışı hediyeler sunuyoruz. Bu doğrultuda 5 yıl önce Yanımda üzerinden hayata geçirdiğimiz Hediye Çarkı platformunu müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda sürekli geliştiriyoruz. Hediye Çarkı ilk defa ayda 10 milyondan fazla tekil kişi tarafından çevrilerek önemli bir başarıya imza attı. Bu yılın başından itibaren hediye ettiğimiz GB miktarı 350 milyonu aşarken, dağıttığımız indirim ve hediye çeki miktarı ise toplamda 1 milyar TL'nin üzerinde oldu. Amacımız, herkese daha başarılı bir dijital deneyim sunmak. Dijital hayatın yenilik ve avantajlarından yararlanmak isteyen müşterilerimizi Hediye Çarkı'na bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.