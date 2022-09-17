Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy: '2025 yılına kadar ‘Çevresel, Sosyal, Yönetişim’ alanında liderliği hedefliyoruz'

Vodafone Business, 15-17 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen Ayvalık İş Forumu 2022'ye sponsor oldu. İş dünyasının önemli temsilcilerinin bir araya geldiği etkinlikte Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, ‘Etki 4.0' paneline konuşmacı olarak katıldı. Panelde Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı ve Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü, Yuvam Dünya Kurucusu Kıvılcım Kocabıyık, Migros Ticaret A.Ş. İcra Kurulu Başkanı Özgür Tort, PepsiCo Genel Müdürü Ece Aksel ve HSBC Türkiye Genel Müdürü Selim Kervancı da yer aldı.

“2025 yılına kadar ÇSY alanında liderliği hedefliyoruz”

Sürdürülebilirliğin kurumsal stratejilerin bir parçası haline geldiğini belirten Aksoy, şunları söyledi: “Günümüz tüketicisinin bir markayla olan ilişkisini sadece kalite ve fiyat belirlemiyor; tüketici o markayla duygusal bağ da kuruyor. Bu ortamda yatırımcılar başta olmak suretiyle paydaşların beklentileri değişiyor. Bununla birlikte, sürdürülebilirlik kavramının kapsamı da genişliyor. Bunun bir sonucu olarak, bugün birçok şirket, sürdürülebilirlik kavramı yerine Çevresel, Sosyal ve Yönetişim kavramını kullanıyor. Şirket olarak ÇSY çatısı altında yürüttüğümüz faaliyetlerde ‘Amaç Odaklı Vodafone' yaklaşımı bize yol gösteriyor. Bu doğrultuda kendimize Dijital Toplum, Kapsayıcılık ve Çevre değer alanlarından oluşan bir yol haritası belirledik.

Teknolojiyi kullanarak; sosyoekonomik gelişmeyi destekleyen, herkesi kucaklayan ve dünya kaynaklarını gözeten bir dijital toplum oluşturulmasını hedefliyoruz. Dijital Tarım çözümü, Bu Atıklar Kod Yazıyor projesi, yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanımı gibi çevresel faaliyetlerimizle; Dijital Benim İşim, Kırmızı Işık uygulaması, Ben Varım hareketi, Yarını Kodlayanlar gibi sosyal projelerimizle; ekiplerimizin özveriyle ortaya koyduğu yenilikçi ürün ve servislerimizle, Birleşmiş Milletler'in 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı'ndan 10'una doğrudan katkı sağlıyoruz. Yenilikçi ürün, servis, proje ve uygulamalarımızla 2025 yılına kadar ÇSY alanında lider olmayı hedefliyoruz.”

“Türkiye'de şebekesinin tamamında yenilenebilir enerji kullanan ilk operatörüz”

Çağımızın dikkat çeken krizlerinden birinin iklim krizi olduğuna en önemli Engin Aksoy, şöyle devam etti: “Yapılan son araştırmalar şunu gösteriyor; şiddetli iklim etkilerinden kaçınmak için küresel sera gazı emisyonlarının önümüzdeki 10 yıl içinde sadece yarı yarıya düşmesi yetmeyecek, yüzyılın ortalarına doğru net sıfıra ulaşması gerekecek. İklim kriziyle mücadeleye yardımcı olmak için Vodafone Grubu olarak, 2030'a kadar kendi operasyonlarımızda, 2040'a kadar değer zincirimizde net sıfır emisyon hedefine ulaşmayı taahhüt ettik. Bu kapsamda Türkiye'de de şebekemiz ve ofislerimizde kullandığımız elektriğin yüzde 100'ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamaya başladık.

Ülke genelinde 12 veri merkezi, 15 ofis binası ve 25 binden fazla baz istasyonunda tüketilen yıllık toplam 515 Gigawatt saat elektriğin yüzde 100'ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından satın alıyoruz. Türkiye'de şebekesinin tamamında yenilenebilir enerji kullanan ilk operatörüz. Bunun yanı sıra 2019'da Adana'da, 2020 sonu itibariyle da İstanbul Esenyurt'taki teknoloji merkezlerimizde toplam 5 milyon TL'yi aşkın yatırımla güneş enerjisi sistemleri kurduk. Şebekemize ve veri merkezlerimize enerji verimliliği konusunda yatırım yapıyoruz. Teknolojinin gücünü kullanarak dünyamız ve toplumumuz için değer oluşturmaya devam edeceğiz.”