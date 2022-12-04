MAGAZİN
04 Aralık 2022 - 15:59

Vogue Türkiye için kamera karşısına geçen Demet Özdemir'i görenler tanıyamadı

İddialı pozlarıyla kamera karşısına geçen güzel oyuncu sosyal medyada çok konuşuldu…

MAGAZİN
04 Aralık 2022 - 15:59
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Vogue Türkiye için kamera karşısına geçen Demet Özdemir’i görenler tanıyamadı


Şarkıcı Oğuzhan Koç ile Ağustos ayında nikah masasına oturan güzel oyuncu Demet Özdemir sosyal medyada değişimiyle gündem oldu. Kamera karşısında verdiği iddialı pozlarla dünyaca ünlü mankenlere taş çıkarttı. Demet Özdemir

Çok konuşuldu

Bir çok dizi ve filme imza atan güzel oyuncu son olarak digital platform olan Disney Plus için kamera karşısına geçmiş oyunculuğu ile uzun süre konuşulmuştu. Vogue Türkiye dergisinin yılın son sayısı için kamera karşısına geçen Özdemir, tecrübelerinden öğrendiklerinden ve tecrübelerinden bahsetti. Çekimden aldığı bir kaç pozunu sosyal medya hesabında paylaşan Özdemir’in takipçileri oyuncuyu tanımakta zorlandıklarını, ünlü bir top modele benzediğini, kendisi olmadığı gibi yorumlarda bulundu. Demet Özdemir



Ünlü top model Bella Hadid'e benzetilen güzel oyuncu sosyal medyayı ikiye böldü. Kimi eski halini hatırlattı kimiyse bu halini çok beğendi.Demet Özdemir

EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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