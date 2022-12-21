SPOR
21 Aralık 2022 - 15:56

Voleybolda değişiklikler devam ediyor. Türkiye Erkek Milli Voleybol Takımı antrenörlüğü için yeni bir masaya geldi...

Ağustos ve Eylül ayında gerçekleşen 2022 Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda gruptan çıkma başarısı göstererek tarihi başarı yakalayan Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımı antrenörlük koltuğu için yeni bir isim gündeme geldi.

SPOR
21 Aralık 2022 - 15:56
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Voleybolda değişiklikler devam ediyor. Türkiye Erkek Milli Voleybol Takımı antrenörlüğü için yeni bir masaya geldi...


Ağustos ve Eylül ayında gerçekleşen 2022 Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda gruptan çıkma başarısı göstererek tarihi başarı yakalayan Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımı antrenörlük koltuğu için yeni bir isim gündeme geldi: Vladimir Alekno. 56 yaşındaki Rus Başantrenör, en son 2020 ve 2021 yıllarında İran Milli Takımı'nı çalıştırmıştı. 

 



Slovenya ve Polonya'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'na Türkiye, Nedim Özbey yönetiminde gitmişti. E Grubu'nda İtalya, Çin ve Kanada'nın olduğu gruptan 3 maçta 2 galibiyet alarak İtalya'nın ardından ikinci çıkmıştı. Tarihinde ikinci kez katılım gösterdiği Dünya Şampiyonası'nda ilk kez gruptan çıkan Türkiye, son 16 turunda Amerika Birleşik Devletleri ile eşleşti. İlk iki seti kaybeden milliler, sonraki iki seti kazanarak maçı karar setine taşıdı. 5. sette 15-12 kaybeden Türkiye, turnuvaya veda etti. Amerika Birleşik Devletler ise çeyrek finalde ev sahibi Polonya'ya kaybederek turnuvanın dışında kaldı.

EDİTÖR
arda müldür
arda müldür
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