Volkan Demirel Hatayspor yönetiminden Adama Diakhaby'nin transfer edilmesini istedi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da Ocak ayında başlayacak olan ara transfer dönemi öncesinde Teknik Direktör Volkan Demirel
ve ekibi detaylı bir çalışma yürütüyor.
Geçtiğimiz haftalarda FIFA'dan transfer yasağı alan Hatay ekibinde yönetim ara transfer dönemine kadar bu yasağı kaldırabilme adına büyük bir titizlikle çalışıyor.
Yasak kalkarsa transfer edilebilir
Yasağın kaldırılabilme ihtimaline karşılık olarak ekibiyle birlikte transfer çalışmalarına da start veren Hatayspor Teknik Direktörü Vokan Demirel'in listesinde yer alan isimlerden birisi ortaya çıktı. Sezon başından bu yana bonservisini elinde bulunduran ve kulüpsüz olan Adama Diakhaby'yi kadrosuna katmak isteyen Volkan Demirel'in yönetime olumlu yönde rapor verdiği öğrenildi.