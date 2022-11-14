SPOR
14 Kasım 2022 - 16:56

Volkan Demirel Hatayspor yönetiminden Adama Diakhaby'nin transfer edilmesini istedi

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, takımın transfer yasağı probleminin çözülmesi durumunda Adama Diakhaby'nin transfer edilmesini istedi.

SPOR
14 Kasım 2022 - 16:56
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Volkan Demirel Hatayspor yönetiminden Adama Diakhaby'nin transfer edilmesini istedi


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da Ocak ayında başlayacak olan ara transfer dönemi öncesinde Teknik Direktör Volkan Demirel ve ekibi detaylı bir çalışma yürütüyor.

Geçtiğimiz haftalarda FIFA'dan transfer yasağı alan Hatay ekibinde yönetim ara transfer dönemine kadar bu yasağı kaldırabilme adına büyük bir titizlikle çalışıyor.



adama diakhaby hatayspor transfer

Yasak kalkarsa transfer edilebilir

Yasağın kaldırılabilme ihtimaline karşılık olarak ekibiyle birlikte transfer çalışmalarına da start veren Hatayspor Teknik Direktörü Vokan Demirel'in listesinde yer alan isimlerden birisi ortaya çıktı.

Sezon başından bu yana bonservisini elinde bulunduran ve kulüpsüz olan Adama Diakhaby'yi kadrosuna katmak isteyen Volkan Demirel'in yönetime olumlu yönde rapor verdiği öğrenildi.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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