Volkan Demirel kimdir, nereli, yaşı kaç? Volkan Demirel biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

Volkan Demirel’in kim olduğu ve hayatı merak konusu oldu. İşte detaylar…

VOLKAN DEMİREL KİMDİR? Volkan Demirel, 27 Ekim 1981'de İstanbul'un Fatih ilçesinde doğdu. Volkan Demirel, 1.91 cm boyunda, futbol kariyeri başarılarla dolu bir kalecidir ve bu nedenle yılın kalecisi dergisi ödülünü almıştır. İlkokula adım attığında kaleciliğe başlamıştır. O bölüm sonucunda fark edildi ve milli takıma kadar yükselmeyi başardı. Özel bir yeteneğinin olması sayesinde farkına varıldı. Fenerbahçe'de uzun yıllar kalecilik yapan Rüştü Reçber, Barcelona takımına transfer oldu ve bu arada Volkan'ın da böylelikle kaderi değişti. 2008 yılında Sevilla ile Fenerbahçe arasında oynanan bir maçta 2 hatalı gol atmış ancak 3 penaltı kurtararak maçın adamı ödülüne layık görülmüştür. Aynı gün yine Euro 2008 takımına davet edildi. Bu turnuvada şansı tuttu ve iyi bir performans sergiledi. Milli takım formasıyla ilk kez 2004 yılında Belçika ile oynanan maçta kaleci olarak forma giydi. Fırsatı en iyi şekilde değerlendirerek kalenin kalıcı isimlerinden biri olmuştur. Kariyerini uzun süreler formasını giydiği Fenerbahçe’de yapmıştır. Şuan ise teknik direktörlük göreviyle takım çalıştırmaktadır. Zeynep Demirel'le evlidir ve bir kızları vardır.