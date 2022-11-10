EKONOMİ
10 Kasım 2022 - 09:34

Volvo'dan dikkat çeken açıklamalar! TOGG dünyanın dilinde! Herkes hayran kaldı

Volvo Car Turkey Genel Müdürü Magnus Boman, Türkiye’nin yeni elektrikli otomobili hakkında konuştu. TOGG için bir fırsat değerlendirmesinde bulunan Boman, SUV modeli aracın elektrikli araç piyasasını büyüteceğini söyledi. İşte Magnus Boman’ın o açıklamaları…

EKONOMİ
10 Kasım 2022 - 09:34
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Volvo’dan dikkat çeken açıklamalar! TOGG dünyanın dilinde! Herkes hayran kaldı


2030 yılına kadar tüm araçların elektrikli olması planlanırken İsveçli üretici Volvo, yeni elektrikli otomobili C40 Recharge'ı Türkiye'ye getirdi. Geleceği temsil ettiği söylenen C40 Recharge'ın teknik özelliklerinin yanı sıra tasarımıyla da göz doldurduğunu ifade edildi. C40 Recharge'ın geleceğe bakış açısının önemli bir parçası olduğu söylenirken elektrikli araçların 2040 yılına kadar bir iş modeline dönüşeceği söylendi. Volvo Car Turkey Genel Müdürü Magnus Boman, “2025 yılına kadar yeni Volvo otomobillerindeki malzemenin yüzde 25'inin geri dönüştürülmüş ve bio-tabanlı içerikten oluşmasını hedefliyoruz" dedi. Magnus Boman, Türkiye'nin ilk yerli otomobili hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte Magnus Boman’ın o açıklamaları…

DÜNYA DEVİNDEN TOGG AÇIKLAMASI

Magnus Boman, TOGG’un elektrikli otomobil olarak piyasaya sürülmesinin doğru bir karar olduğuna vurgu yaptı. Günümüz dünyasında yeni markaların elektrikli olarak ortaya çıkmak zorunda olduğunu belirten Boman, önümüzdeki yıl içerisinde Türkiye'de Volvo satışlarının %30 oranında artacağını söyledi. Toplam araç satışlarının belirli bir kısmının elektrikli araçlar tarafından sağlandığı belirtilirken bu payın %13'ten %18'e çıkacağı ifade edildi.



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Habertürk'te yer alan açıklamalar doğrultusunda Volvo Car Turkey Genel Müdürü Magnus Boman, şarj ağı yapımı planları yapıldığını belirtti.Bunun TOGG içinde önemli bir adım olduğunu belirten Magnus, tüm markalar içinde önemli bir gelişme olacağını belirtti.

Yapılan açıklamalar doğrultusunda Volvo'nun 2025 yılına kadar küresel satış hacminin %50’si elektrikli araçlar tarafından karşılanacak. Geri kalan satış yüzdesinin ise hibrit modellerden oluşması beklenirken 2030 yılında ise tüm otomobillerin tamamen elektrikli olmasının planlandığı söyleniyor.

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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