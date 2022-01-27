GÜNDEM
27 Ocak 2022 - 11:59

Vücuduna 7 kurşun isabet eden Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti!

Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, dün gece saat 00.25 sıralarında uğradığı bir silahlı sonucu hayatını kaybetti. Bacaklarına 7 kurşun isabet eden Mahmutyazıcıoğlu'nun doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

GÜNDEM
27 Ocak 2022 - 11:59
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Vücuduna 7 kurşun isabet eden Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti!
Beşiktaş Spor Kulübünün eski yöneticilerinden biri olan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda bulunan bir mekanda henüz kimlikleri belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından bir silahlı saldırıya uğradı. Ünlü sunucu Ece Erken ile evli olan avukat Mahmutyazıcıoğlu ile şoförü olay meydana geldiği yerde vücutlarına isabet eden kurşunlar nedeniyle ağır yaralandı.








Bacaklarına 7 kurşun isabet eden ve ağır yaralanan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.



Hemen ameliyata alınan  Mahmutyazıcıoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Başka bir ambulansla hastaneye kaldırılan şoförünün ise durumunun kritik olduğu öğrenildi.



ECE ERKEN İLE EVLİYDİ

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu 2021 yılında eşinden olaylı bir şekilde boşandıktan sonra bir süredir ilişki yaşadığı sunucu Ece Erken ile evlenmişti. İlişkileri ve evlilikleri ile 2021 yılının magazin gündeminde sürekli yere alan eski Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kim ya da kimlerin öldürmek istediği henüz bilinmiyor. 



Diğer taraftan, saldırının meydana geldiği yer olan mekanın da Mahmutyazıcıoğlu'na ait olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerindeki incelemelerini devam ettirirken saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin kimliklerinin tespit edilmesi için detaylı inceleme yapılıyor.


 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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