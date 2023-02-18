Vücutta sessiz sessiz ilerliyor! Görenler böylesine inanamıyor: Bu belirti varsa hemen doktora koşun!

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31 yaşında ki sporcu Lawrence, Tiktok hesabı üzerinden paylaştığı video dikkatleri üzerine çekti. Oyun hamuruna çevrilen etlerinin videosunu paylaşan sporcu, kendisine selülit teşhisi konulduğunu açıkladı. doktorlar bu durumun ilerlemesinin antibiyotiklerle durdurulması için harekete geçilmesi gerektiği yönünde konuşmasıyla beraber tedavi edilmezse vefat edeceği yönünde konuşuldu. Tedaviye yanıt vermediğinde ise sepsis gibi sessiz ölümlere neden olabilir ve nadiren enfeksiyon fasiyal astar adı verilen doku tabakasının yayılabileceğini gösterdi.Ödem, dokunun şişmesine neden olan sıvı birikmesiyle ve genellikle aynı yerde çok uzun süre ayakta kalmaktan ötürü veya oturmaktan kaynaklandığı belirtildi. Lawrence, o video sonrasında tedavisini görmesiyle beraber artık bacağında ki o deliklerin olmadığını söyledi. Septomlar genellikle diğer cilt hastalıklarını gibi gizlenebildiğini ve sessiz kaldığını söyledi.-Çok yüksek derece sıcaklık hissederseniz -Hızlı kalp atışı ve nefes alma -Cilt üzerinde mor lekeler -Baş dönmesi -Baygınlık hissi -Karışıklık ya da oryantasyon bozukluğu -Soğuk ve nemli cilt -Bilinç kaybı