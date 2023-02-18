31 yaşında ki sporcu Lawrence, Tiktok hesabı üzerinden paylaştığı video dikkatleri üzerine çekti. Oyun hamuruna çevrilen etlerinin videosunu paylaşan sporcu, kendisine selülit teşhisi konulduğunu açıkladı. doktorlar bu durumun ilerlemesinin antibiyotiklerle durdurulması için harekete geçilmesi gerektiği yönünde konuşmasıyla beraber tedavi edilmezse vefat edeceği yönünde konuşuldu. Tedaviye yanıt vermediğinde ise sepsis gibi sessiz ölümlere neden olabilir ve nadiren enfeksiyon fasiyal astar adı verilen doku tabakasının yayılabileceğini gösterdi.
SAĞLIK
18 Şubat 2023 - 17:00
Vücutta sessiz sessiz ilerliyor! Görenler böylesine inanamıyor: Bu belirti varsa hemen doktora koşun!
Vücutta ortaya çıkan değişikliklere aman dikkat. Çok riskli hastalıkların belirtileri vücudunuzda gözle görülüyor. Tiktok hesabında vücudunun oyun hamuruna dönüştüğünü söyleyen kullanıcı bakın hastalığını nasıl belli etti.
SAĞLIK
18 Şubat 2023 - 17:00