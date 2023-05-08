Washington Post'tan deprem felaketi sonrası çok konuşulacak 'İran' iddiası!













IRAKLI YETKİLİLER BULGULARIN 'SAHTE' OLDUĞUNU SÖYLEDİ

ABD'li yayın kuruluşu Washington Post, İran'ın Şubat ayında Suriye'yi ve komşu ülke Türkiye'nin felaket yaşamasınaneden olan depremin ardından Suriye'ye yardım amacıyla askeri savunma teçhizatını saklama çabalarına dair daha önceki raporları doğruladığını yazdı. Yazıda ayrıca, İran'daki BM misyonunun konuyla ilgili sorulara yanıt vermediği, ancak teslimatın Irak'tan bir araçla yapıldığı ve "bölgedeki dost militan gruplarla ve kontrolün İran hükümetine emanet edildiği belirtildi. Yazının içeriğinde bölgede bulunan dost militan grupların bunun "gerçekleştirildiğini ve istihbarat toplandığını" iddia ediliyor. Sızdırılan ABD belgelerine göre, 13 Şubat'ta bir Kudüs Gücü subayının Iraklı milis gruplarına "meşru deprem yardımları ile ilgili malzemeleri arasına silah koymalarını" emretti ve giren "yüzlerce" aracın ve malzemenin bir listesi tutulduğu öne sürüldü. İsrail askeri yetkililerinin de Kudüs Gücü'nün söz konusu faaliyetlerde bulunduğunu doğruladı.WP'nin haberine göre Irak'ın Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin emrinde olan üst düzey bir yetkilinin ABD'nin Suriye'de İran'a bağlı gruplara silah tedarik ettiğine dair belgenin bulgularını "yanlış" olarak nitelendirdiği aktarıldı. Yetkili kişinin, "Gerçek şu ki, sınır sonuna kadar açık. Aslında, Suriye sınırına yasadışı giriş konusunda hala endişeliyiz. Neden kurtarma ekibinin sebep olduğunu düşünüyorsun?" şeklinde ifadeler kullandığının kaydedildiği yazıda ayrıca, İsrail'in Suriye ile Lübnan'a silahları taşıdığından şüphe edilen n konvoyları da hedef aldığı bildirildi; bu, gerçek insani yardım tehdidiyle karmaşık bir görev olarak tanımlandı. Yazıda, 14 Mart'ta Pentagon, İran intihar insansız hava araçlarının Suriye'nin Haseke vilayetindeki bir IŞİD karşıtı koalisyon tesisine saldırdığını, saldırıda bir müteahhidi öldürüp bir müteahhidi ve beş ABD askerini öldürdüğünü söyledi.