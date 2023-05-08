ABD'li yayın kuruluşu Washington Post, İran'ın Şubat ayında Suriye'yi ve komşu ülke Türkiye'nin felaket yaşamasınaneden olan depremin ardından Suriye'ye yardım amacıyla askeri savunma teçhizatını saklama çabalarına dair daha önceki raporları doğruladığını yazdı. Yazıda ayrıca, İran'daki BM misyonunun konuyla ilgili sorulara yanıt vermediği, ancak teslimatın Irak'tan bir araçla yapıldığı ve "bölgedeki dost militan gruplarla ve kontrolün İran hükümetine emanet edildiği belirtildi. Yazının içeriğinde bölgede bulunan dost militan grupların bunun "gerçekleştirildiğini ve istihbarat toplandığını" iddia ediliyor. Sızdırılan ABD belgelerine göre, 13 Şubat'ta bir Kudüs Gücü subayının Iraklı milis gruplarına "meşru deprem yardımları ile ilgili malzemeleri arasına silah koymalarını" emretti ve giren "yüzlerce" aracın ve malzemenin bir listesi tutulduğu öne sürüldü. İsrail askeri yetkililerinin de Kudüs Gücü'nün söz konusu faaliyetlerde bulunduğunu doğruladı.
DÜNYA
08 Mayıs 2023 - 14:30
Washington Post'tan deprem felaketi sonrası çok konuşulacak 'İran' iddiası!
ABD'de yayınlanan Washington Post (WP) gazetesi, İran'ın Türkiye'nin Kahramanmaraş ilinde meydana gelen depremin ardından Irak'tan Suriye'ye 30 insansız hava aracı ve bazı askeri malzemeleri yardım tırlarına naklettiğini bildirdi.
DÜNYA
08 Mayıs 2023 - 14:30