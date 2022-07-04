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04 Temmuz 2022 - 22:16

Weghorst saat kaçta İstanbul'da olacak, saat kaçta geliyor? Weghorst Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!

Hollandalı futbolcu Weghorst Beşiktaş'a transfer oluyor. Weghorst'un İstanbul'a kaçta geleceği merak edilmekte ve araştırılmaktadır. Weghorst saat kaçta İstanbul'a iniş yapacak? İşte ayrıntılar.

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04 Temmuz 2022 - 22:16
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Weghorst saat kaçta İstanbul'da olacak, saat kaçta geliyor? Weghorst Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!


Beşiktaş, uzun süredir beklediği Wout Weghorst'u bugün kavuşacak. Burnley forması giyen 29 yaşındaki oyuncu bu akşam İstanbul'a gelecek ve evrakları tamamlanırsa Avusturya'nın yarın kampa katılacak. Önümüzdeki sezon için transfer araştırmalarına devam eden Beşiktaş, Wout Weghorst'un transferi ile mutluluğa ulaştı. Beşiktaş, oyuncuyu sezon sonuna kadar forvette sözleşme imzaladı.

Geçen sezon 9 gol kaydetti

Wolfsburg'da geçen sezonun ilk yarısından sonra kule 1.97, Alman takımı için 24 resmi maç oynadı. Weghorst, Wolfsburg için 7 gol attı ve 1 asist yaptı. Hollandalı oyuncu, 2021-2022 sezonundan Ada'ya geldi. Burnley formasıyla Premier Lig'de 20 maçta forma giyen Weghorst, iki gol attı ve üç asist yaptı.



futbol

Beşiktaş Cenk Tosun, Romaıns Saınss ve Gedson Fernandes'i kadroya dahil etti

Transfer döneminde Romain Saiss, Gedson Fernandes ve Cenk Tosun'u kadrosuna katan Beşiktaş, Atiba ile de sözleşmesini uzattı. Rıdvan Yılmaz'ın Eintracht Frankfurt'a transferi birçok zorlukla karşılaştı. Alman ekibi uzun transfer süreci nedeniyle askıya alındı. 21 yaşındaki milli takım oyuncusu için iki kulüp arasında görüşmeler sürüyor. Rıdvan Yılmaz da ekiple birlikte Avusturya'ya gidecek.

EDİTOR
Ceren KOZAN
Ceren KOZAN
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