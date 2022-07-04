Beşiktaş, uzun süredir beklediği Wout Weghorst'u bugün kavuşacak. Burnley forması giyen 29 yaşındaki oyuncu bu akşam İstanbul'a gelecek ve evrakları tamamlanırsa Avusturya'nın yarın kampa katılacak. Önümüzdeki sezon için transfer araştırmalarına devam eden Beşiktaş, Wout Weghorst'un transferi ile mutluluğa ulaştı. Beşiktaş, oyuncuyu sezon sonuna kadar forvette sözleşme imzaladı.
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04 Temmuz 2022 - 22:16
Weghorst saat kaçta İstanbul'da olacak, saat kaçta geliyor? Weghorst Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!
Hollandalı futbolcu Weghorst Beşiktaş'a transfer oluyor. Weghorst'un İstanbul'a kaçta geleceği merak edilmekte ve araştırılmaktadır. Weghorst saat kaçta İstanbul'a iniş yapacak? İşte ayrıntılar.
SPOR
04 Temmuz 2022 - 22:16