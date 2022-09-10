Weghorst sakatlandı mı, Başakşehir maçında oynamayacak mı? Beşiktaş'ta Weghorst depremi!













Beşiktaşlı Weghorst kimdir?

Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir'i konuk edecek Beşiktaş, Weghorst karşısında şok yaşadı.Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Weghorst, Başakşehir maçında forma giyemeyebilir.Futbolcunun dün antrenmana başladığı ve yarınki testin ardından son durumunun netleşeceği öğrenildi. Sezon başında İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Burnley'e kiralanan Weghorst, ilk beş haftadaki performansıyla beğeni topladı.Wout Weghorst, 7 Ağustos 1992'de Hollanda'nın Borne kentinde doğdu. Wout Weghorst futbol kariyerine memleketindeki amatör takımlardan biri olan NEO Borne'da başladı. Daha sonra Willem II'nin altyapısının bir parçası olan Weghorst, Team A ile oynayamadan Emmen'e taşındı. 2013-14 sezonuna kadar Emmen forması giyen Weghorst formasıyla 66 maçta 21 gol kaydetti. 2014-2015 sezonunda Heracles Almelo'ya transfer olan Hollandalı, burada 73 maçta forma giydi ve takım arkadaşlarına 24 gol 8 asistlik katkı sağladı. 2015-16 sezonunda Herakles formasıyla 39 maça çıkan Weghorst, 15 golle büyük takımların dikkatini çekti. 6 Temmuz 2016'da 1,5 milyon Euro'ya AZ Alkmaar'a transfer oldu. AZ Alkmaar formasıyla çıktığı ilk sezonda 13 gol atan Weghorst, Avrupa Kupası'ndaki ilk golünü de UEFA Avrupa Ligi'nde Dundalk karşısında kaydetti. İkinci sezonunda 37 maçta forma giyen Weghorst, 27 gol atarak iyi bir sezon geçirdi ve bu rekorla Hollanda milli takımına davet edildi. AZ Alkmaar'da iki sezon forma giyen Wout Weghorst, 86 maçta forma giydi ve takımına 45 gol ve 13 asistle katkıda bulundu. Weghorst, 26 Haziran 2018'de Wolfsburg ile dört yıllık sözleşme imzaladı. Wolfsburg adına başarılı bir performans sergileyen Weghorst, Almanya adına 14maçta forma giydi ve onunla 70 gol attı.22 tektonik hat. Alman oyuncu, İngiltere'de 20 maçta forma giydikten sonra 2021-2022 sezonu için Premier Lig takımlarından Burnley'e transfer oldu. Burnley'e düştüğünde istediği formu alamayan Weghorst, 2 gol ve 3 asistle katkı sağladı. 1.97m boyuyla dikkat çeken Hollandalı golcü Weghorst, sıkışık defansa karşı yüksek gol kalitesiyle dikkat çekiyor.