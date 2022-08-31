Welinton Beşiktaş'tan ayrıldı mı? Brezilyalı futbolcu hakkında karar verildi

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kalmışken Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Teknik Direktör Valerien Ismael'in gözüne giremeyen ve formasından son zamanlarda bir hayli uzak kalan Brezilyalı futbolcu Welinton'un takımdan ayrılacağı yönünde çıkan haberler iyice artmaya başlamıştı.
Valerien, Welinton'un üstünü çizdi
Welinton Souza'nın takımdaki geleceğiyle ilgili olarak, Beşiktaş'ta Teknik Direktör Valerien Ismael ve yönetim arasında gerçekleştirilen görüşmelerin ardından tecrübeli savunma oyuncusu için karar verildi.
Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda Beşiktaş, transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kalmışken, Welinton takımdan ayrılacak.