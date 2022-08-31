SPOR
31 Ağustos 2022 - 13:40

Welinton Beşiktaş'tan ayrıldı mı? Brezilyalı futbolcu hakkında karar verildi

Beşiktaş'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Welinton Souza için beklenen karar verildi. Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kalmışken, takımdan ayrılacak...

SPOR
31 Ağustos 2022 - 13:40
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Welinton Beşiktaş'tan ayrıldı mı? Brezilyalı futbolcu hakkında karar verildi


Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kalmışken Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanmaya devam ediyor.

Teknik Direktör Valerien Ismael'in gözüne giremeyen ve formasından son zamanlarda bir hayli uzak kalan Brezilyalı futbolcu Welinton'un takımdan ayrılacağı yönünde çıkan haberler iyice artmaya başlamıştı.

Valerien, Welinton'un üstünü çizdi



Welinton Souza'nın takımdaki geleceğiyle ilgili olarak, Beşiktaş'ta Teknik Direktör Valerien Ismael ve yönetim arasında gerçekleştirilen görüşmelerin ardından tecrübeli savunma oyuncusu için karar verildi.

Welinton Beşiktaş'tan ayrılıyor

Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda Beşiktaş, transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kalmışken, Welinton takımdan ayrılacak.

Süper Lig'den talipleri var

Beşiktaş'ta stoper transferi için arayışlar devam ederken, takımdan ayrılması yönünde karar verilen Welinton için de Süper Lig'den bazı taliplerinin olduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor.

EDİTOR
Serkan Morova
Serkan Morova
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