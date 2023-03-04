SPOR
04 Mart 2023 - 14:53

Welinton Brezilya'ya gidiyor. Cruzeiro transferi bitirebilir

Beşiktaş’ta sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan isimlerden biri olan Welinton’un takımdaki geleceği netleşiyor. Tecrübeli futbolcunun ülkesine döneceği iddia edildi.

SPOR
04 Mart 2023 - 14:53
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Welinton Brezilya’ya gidiyor. Cruzeiro transferi bitirebilir


Spor Toto Süper Lig’de bu sezon beklentilerin bir hayli altında kalan siyah beyazlılarda önümüzdeki sezon kadroda radikal değişikliklerin yaşanması bekleniyor.

Beşiktaş’ta birçok ismin sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olurken hangileriyle yola devam edilip edilmeyeceği büyük bir merak konusu haline gelmişti.



welinton takımdan ayrılıyor

Welinton ülkesine dönüyor

Siyah beyazlılarda tecrübeli teknik adam Şenol Güneş’in yönetime verdiği rapor doğrultusunda sözleşmesi sona erecek olan isimlerden Welinton ile yola devam etmeme yönünde bir karar aldığı öğrenildi.

Welinton için ülkesinden teklif de olduğu iddia edilirken, sözleşmesinin uzatılmaması durumunda tecrübeli futbolcunun Brezilya Ligi ekiplerinden Cruzeiro’ya imza atması bekleniyor.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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