Welinton Brezilya’ya gidiyor. Cruzeiro transferi bitirebilir













Welinton ülkesine dönüyor

Spor Toto Süper Lig’de bu sezon beklentilerin bir hayli altında kalan siyah beyazlılarda önümüzdeki sezon kadroda radikal değişikliklerin yaşanması bekleniyor.Beşiktaş’ta birçok ismin sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olurken hangileriyle yola devam edilip edilmeyeceği büyük bir merak konusu haline gelmişti.Siyah beyazlılarda tecrübeli teknik adam Şenol Güneş’in yönetime verdiği rapor doğrultusunda sözleşmesi sona erecek olan isimlerden Welinton ile yola devam etmeme yönünde bir karar aldığı öğrenildi. Welinton için ülkesinden teklif de olduğu iddia edilirken, sözleşmesinin uzatılmaması durumunda tecrübeli futbolcunun Brezilya Ligi ekiplerinden Cruzeiro’ya imza atması bekleniyor.