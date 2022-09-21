EKONOMİ
21 Eylül 2022 - 11:58

Wellbees, 'En İyi İK Teknolojileri SaaS Ürünü' seçildi

Yeni nesil çalışan esenliği platformu Wellbees, İngiltere merkezli Awarding & Consultancy International tarafından düzenlenen SaaS Awards'ta (SaaS Ödülleri), ‘En İyi İK Teknolojileri SaaS Ürünü' kategorisinin kazananı oldu.

EKONOMİ
21 Eylül 2022 - 11:58
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Wellbees, ‘En İyi İK Teknolojileri SaaS Ürünü’ seçildi

İngiltere merkezli Warding & Consultancy International tarafından organize edilen SaaS Ödülleri'nde, ‘En İyi İK Teknolojileri SaaS Ürünü' kategorisinin kazananı Wellbees oldu. Bu yıl 14 kategoride düzenlenen yarışmaya dünyanın dört bir yanından yenilikçi yazılım çözümleri katıldı. Platformun finale kalan 7 şirket arasından kazandığı kategorinin uluslararası uzmanlardan oluşan jüri üyeleri, inovasyon ve operasyonel verimlilik ile müşterilerinin başarılarına katkı sağlayan şirketleri değerlendirdi.

“Çalışan esenliğinde dünyanın aklına ilk gelen ürün olmayı hedefliyoruz”

400 milyar dolarlık İK teknolojileri pazarının 60 milyar dolarını çalışan esenliğinin oluşturduğunu söyleyen Wellbees Kurucusu Melis Abacıoğlu, “Bu konu gün geçtikçe daha çok şirketin radarına giriyor çünkü bugün dünya üzerinde çalışanların yüzde 85'i ‘ben iyi değilim' diyor. Platform olarak isteğimiz, çalışanların gün içinde en fazlaca zaman geçirdiği yerde yani işinde kendilerini iyi hissetmelerine katkı sunmak. Bunun için teknolojideki yetkinliğimizi, bilim odaklı yaklaşımımızla harmanlayarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu yıl Nisan ayında 212 önderliğinde, büyümek istediğimiz bölgeler olan MENA ve İngiltere merkezli girişim sermayesi şirketlerinin katılımıyla aldığımız yatırımı da bu nedenle değerlendiriyor hem iyileştirme gücümüzü bununla birlikte kullanıcı deneyimimizi geliştiriyoruz. Bu süreçte ayrıca bir veri bilimi, bir de bilim takımı kurduk. Sadece altı ay içinde bu eforların taçlandırılmış olması bizim açımızdan heyecan uyandırıcı.

Kendi alanlarında dünyanın önde gelen, global şirketlerin ödül aldığı bir organizasyonda bu başarıyı yakalamak da ürünümüzün kalitesinin oldukça önemli bir göstergesi. Biz de kendi alanımızda, çalışan esenliği denildiğinde tüm dünyanın aklına ilk gelen ürün olma hedefiyle tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bu büyük ödülü platformumuza kazandıran başta CTO'muz Kerem Gönülkırmaz ve Kıdemli Ürün Müdürümüz Şeyma Doğan olmak suretiyle tüm ekibimizi kutluyorum” ifadelerini kullandı.

‘En İyi İK Teknolojileri SaaS Ürünü' kategorisinin baş jürisi Annabelle Whittall, “Bu ödülü, sağlıklı çalışanlara sahip olmanın avantajlarını destekleyen bir SaaS'a sunduğumuz için heyecan duyuyoruz. Çalışan esenliğini mükemmel bir şekilde ve son teknolojiyle yönetmeyi sağlayan platform, bu kategorinin kazananı olmaya layık bir platform” dedi.

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