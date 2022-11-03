TEKNOLOJİ
03 Kasım 2022 - 13:44

WhatsaApp yeni gizlilik özelliklerini açıkladı! Uygulamayı kötü amaçlı kullananlar artık bunu yapamayacak

WhatsApp'ın yeni gizlilik özellikleri uzun zamandır konuşuluyordu. Herkesin merakla beklediği yeni gizlilik özellikleri açıklandı. İşte, WhatsApp'ın çok konuşulacak yeni gizlilik özellikleri...

TEKNOLOJİ
03 Kasım 2022 - 13:44
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WhatsaApp yeni gizlilik özelliklerini açıkladı! Uygulamayı kötü amaçlı kullananlar artık bunu yapamayacak


WhatsApp'ın yeni gizlilik odaklı özellikleri kullanıma açılıyor. Yeni özelliklerden en dikkat çekeni ise çevrim içi olduğunu gizleme ile tek seferlik fotoğraflara getirilen ekran görüntüsü almayı kısıtlama özelliği oldu. Yeni güncellemeyle birlikte ayarlar bölümünden çevrim içi olma durumu değiştirilebilecek.

YENİ ÖZELLİKLER KULLANIMA AÇILDI



Ayarlar bölümünde bulunan son görülme seçeneğinde herkes, kişilerim, şunlar hariç kişilerim ve hiç kimse gibi seçenekler yer alıyor. Bu yenilikle birlikte alt kısıma çevrim içi olduğumu kimler görebilir özelliği de eklenerek, herkes ve son görülme bilgisi ile aynı seçenekleri sunuldu. Böylelikle isteyenler çevrim içi durumlarını gizleyebilecek.

 whatsapp gizlilik özellikleri

Güncellemeyle gelen bir başka yenilik ise ekran görüntüsü almayı engellemek oldu. Bir sefer görüntülenen mesajlarda ekran görüntüsü alınmasına engel olan yeni özellik, yalnızca ekran görüntüsü alımını değil, ekran kaydı alımını da engelleyecek.

Bir kere görüntülenen fotoğrafların ekran görüntüsünü veya kaydını almak isteyen kullanıcılar uyarıyla karşılaşacak.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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