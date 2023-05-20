Whatsap’tan Instagramı kıskandıran özellik! ‘Sohbet kilidi’ özelliği çok konuşulacak! Bu özellik adeta yuva yıkar







WHATSAPP'A YENİ BİR ÖZELLİK GELDİ







Yaşadığımız yüzyılın en önemli icatlarından olan akıllı telefonlar hayatımızın vazgeçilmezi desek yanlış olmaz. Akıllı telefonumuzdaki en revaçta olan uygulama olan WhatsApp yeni bir düzenleme açıklaması yaptı. Detaylar haberimizde…WhatsApp'ın işlevlerine bir sohbet engelleme işlevi eklendi. WhatsApp, Chat Lock adlı mesajlaşma uygulaması için yeni bir gizlilik özelliği duyurdu. Adından da anlaşılacağı gibi bu özellik, uygulama içinde istediğiniz herhangi bir sohbet dizisini gizleyebileceğiniz parola korumalı özel bir klasör sağlar. Bu özellik, örneğin, telefonunuzu geçici olarak kapattığınızda ve sohbeti okumak istemediğinizde kullanışlıdır. Chiponline'ın haberine göre WhatsApp'ın sohbet engelleme özelliğini kullanmak için ilgili sohbet sayfasında kişi veya grubun ismine ve ardından Sohbet Engelleme seçeneğine dokunmanız gerekiyor. WhatsApp gelen kutusu ekranınızın üst kısmında, tüm gizli sohbetlerinizi içeren parola korumalı bir klasör göreceksiniz. Ancak, klasörlerinizi görmek için önce gelen kutusu ekranının üst kısmından aşağı kaydırmanız gerekir. Şu an için, Sohbet Kilidi ayrı bir parola gerektirmez, telefonunuzun biyometri veya PIN gibi yerleşik kimlik doğrulamasını kullanır. WhatsApp, önümüzdeki aylarda, cihaz güvenliğinden bağımsız, klasöre özel şifreler oluşturma yeteneği de dahil olmak üzere, sohbet engelleme özelliğinde yeni güncellemeler sunacağını duyurdu. Ek olarak, sohbet engelleme özelliği, onu destekleyen cihazlara dağıtılacaktır. WhatsApp'ın son sohbet güncellemesi, Android cihazlara mesaj düzenleme özelliklerinin sunulmasını içeriyor. Şirket ayrıca, Wear OS çalıştıran akıllı saatler için anlık mesajlaşma uygulamasının bir sürümünü test ediyor. Uygulama içinde istenmeyen aramaları engellemek için WhatsApp, Truecaller ile birlikte çalışarak kullanıcıların bilinmeyen arayanları belirlemesine olanak tanıyan bir özellik geliştiriyor.