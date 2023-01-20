WhatsApp, 13 yıl sonra beklenen hamleyi yaptı! Fotoğraf kalitesinden ödün vermeyen bir özellik hazırlanıyor..













WHATSAPP'TAN 13 YIL SONRA GELEN YENİ ÖZELLİK

Teknoloji devi Meta'nın WhatsApp mesajlaşma platformu, kullanıcıların sohbet penceresşnden gönderdikleri otoğrafları orijinal kalitelerinde iletmeye yarayacak bir özellik üzerinde çalışıyor. WhatsApp'ın son gelişmelerinden alıntı yapan WABetaInfo sitesi, çizim aracının başlığına yeni bir ayarlar simgesi eklemeyi planladığını ve kullanıcıların her fotoğrafın kalitesini belirlemesine olanak tanıdığını söylüyor. Bu yenilik, kullanıcılara, özellikle orijinal kalitelerinde gönderilmeleri gerekiyorsa gönderilen fotoğraflarda kalite anlamında çok daha iyi bir kontrol sağlıyor.WhatsApp kullanıcıları, yüksek kalitede fotoğraflar gönderemedikleri için şikayetçiydi. Bu nedenle kullanıcılar Telegram'a yöneldi. WhatsApp bu durumu önlemek için adımlar attı.WABetaInfo'dan bugün gelen habere göre WhatsApp, fotoğrafları orijinal kalitede gönderecek bir özellik üzerinde çalıştığını duyurdu. Görselde de görebileceğiniz gibi iki sohbet penceresinde gönderilen medya kısmında fotoğrafları orijinal kalitede gönderme seçeneği çıkıyor.En üstte, önce birleştirilecek orijinal fotoğrafları gönderme seçeneklerini içeren bir araç çubuğu göreceksiniz. Kullanılmayan medya, orijinal kalite yerine WhatsApp sıkıştırılmış olarak görünecektir. Yenilik şu anda test aşamasında. Ne zaman stabil olacağına dair bir detay ya da konuyla ilgili herhangi bir detay henüz yayınlanmadı. Ayrıca WhatsApp, durum güncellemelerinde de bazı yenilikler sunuyor. WAbetaInfo tarafından geçtiğimiz günlerde paylaşılan bir habere göre ses durum güncellemesi test aşamasını tamamladı ve özellik kararlı duruma geçmek üzere. Bu özellik sayesinde kullanıcılar daha önce kaydedilmiş ses kayıtlarını dinleyebiliyor ve durumlarını paylaşabiliyor.