WhatsApp'a flaş özellik geldi: iPhone ve Android'de artık aynı olacak: Bu yeniliğe herkes bayılacak!

BU DETAYI YAPAN TELEFONLARDA İPHONE VE ANDROİD FARKI ORTADAN KALKIYOR!
WhatsApp kullanıcılarını sevindirecek bir haber
geldi. Uzun zamandır whatsapp kullanıcılarını rahatsız eden konuların başında bulunan fotoğraf gönderirken fotoğraf kalitesinin de düşmesine çözüm bulundu. Bunu o
rtadan kaldırmak için yapılacak birkaç detay fotoğraf kalitesinin yükselmesine yardımcı olacak. İşte o detaylar…
Yüksek sürümlü olan Android telefonlardan ve İphone telefonlardan gönderilen fotoğrafların kalitesi kıyaslandığında kuşkusuz İphone bir adım öndeydi. Ama yapılacak birkaç adım ile whatssap üzerinden gönderilen fotoğrafların kalitesini korumak mümkün. İşte o birkaç adım… Fotoğraf göndermeden önce çözünürlük ayarlarında yapılacak olan birkaç değişiklik ile HD kalitesinde fotoğraflar paylaşabilirsiniz.
PEKİ NASIL KALİTELİ FOTOĞRAF GÖNDERİLECEK?
Fotoğraf kalitesini korumak için oluşturulan bu birkaç adım ile daha kaliteli fotoğraflar paylaşmak mümkün olacak. Teknolojinin gelişmesi whatssapp tan gönderilen bu fotoğraflarında çözünürlüğünün korunarak paylaşılmasına olanak sağlıyor. WhatsApp’tan başka bir telefona gönderilen fotoğrafın yüksek kalitede olması isteniyorsa belge olarak paylaşılması gerekiyor. Peki bu nasıl yapılacak? Sizler için bunu da araştırdık. İşte yapılması gerekenler… Bunun için öncelikli olarak; • Fotoğraf gönderilmek istenen kişinin penceresi açılır. Bu bir grup olabilir. • Mesajlaşma penceresi içerisindeyken sohbet ekranının altında yer alan “ataş” simgesine tıklanır. • Açılan ekranda “Doküman” seçeneğine tıklanır ve gönderilmek istenen fotoğraf seçilir. • Ayrıca dosyanın ziplenmesi yani sıkıştırılması da gerekiyor. • Bunun içinde dosya yöneticisinden fotoğrafın olduğu klasör seçilir ve fotoğrafa tıklanır. Sağ tık yapılarak zip dosyasına dönüştürülür. Daha sonra ise whatsaptan bunu göndermek için whatsap üzerinde gönderme ekranında ataç seçilir belge seçilir ve gönder tuşuna basılır. İşte bu kadar kolay ve basit…