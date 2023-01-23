WhatsApp'a gelen özellik bu çok kavga çıkaracak! Görüşmelerde 'profil fotoğrafı' deşifre oluyor..







GİZLİ MESAJLAŞMA TARİHE KAVUŞUYOR







WhatsApp'ta bir mesaj aldığınızda, mesajı gönderen kişinin profil resmi artık bildirim panelinde görüntüleniyor. Bu mesajı göndereni gizlemek için, kendi adınız dışında bir isimle kaydetseniz bile, mesajın gönderenini görmeye devam edeceksiniz.Mesaj muhataplarını gizlemek isteyenler profil resimlerini isimle kaydetmekten kaçınmak istemiyorlarsa gizlemelidir. Bu duruma uygulamalar tarafından izin verilmediği bilinmektedir. Ayrıca, diğer WhatsApp kullanıcıları anonim kalmak istiyorlarsa ad ve soyad bölümüne takma ad vermemelidirler. Güncellemenin bir parçası olarak, birisi x ile konuştuğunda, sohbetteki diğer kişiler x'in kendisine mesaj göndermeye çalışan kişiyle konuştuğunu görebilecek.Bunun dışında, WhatsApp hala diğer kişilerin profil resimlerini gizleme özelliğine sahip değil. Ancak WhatsApp kullanıcıları, profil resimlerini kimler tarafından görünmesi isteğini kontrol edebiliyorlar. WhatsApp’ta çok kavga çıkaracak diğer özelliğin ise gruplar kısmı olduğu belirtildi. Bu son yeniliğe göre iOS, Android veya masaüstü sürümü fark etmeksizin mesajı gönderen kişinin profil resmi WhatsApp grubunda görünür olacak. Bu durumda WhatsApp kullanıcıları, karşılıklı konuşmalar sırasında profil resimleri sayesinde grup mesajlarında kim olduklarını seçebiliyor olacaklar. Anlık iletişim platformları, söz konusu yeni özelliği yanlış gruba mesaj atan kişiler için kullanılabilir hale getirdi.