WhatsApp sürekli olarak uygulamanın içeriğine yeni özellikler ekliyor. Bu özellikler, WhatsApp'taki verileri Android ve iOS cihazlarının arasında aktarma ve aynı zamanda da WhatsApp hesabında 4 cihaza kadar oturum açabilme özelliğini içerir. Şimdi ise şirket bir ekran paylaşım özelliğinin üstünde çalışıyor gibi görünüyor. WABetaInfo haberinde WhatsApp, kullanıcıların görüntülü görüşme sırasında akıllı telefon ekranlarını başkaları ile paylaşmasına imkan sağlayacak yeni bir özelliğin üstünde bir çalışma yapıyor. Bu özellik şu anda Android işletim sistemli telefonlarda WhatsApp'ın en son yayınlanan (2.23.11.19) numaralı beta sürümünü yükleyenler tarafından kullanılabilir. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, telefonlarında bulunanları görüntülü arama yoluyla başkalarına kolayca gösterebilir. Bu ekran paylaşım özelliği özellikle siz telefondayken başkalarından yardım alabilmek adına çok kullanışlıdır.
TEKNOLOJİ
31 Mayıs 2023 - 12:45
WhatsApp'a gelen son yenilikte ekran paylaşımları yapılacak!
WhatsApp'ın en son güncellemesi ile birlikte Zoom, Microsoft Teams adıyla bilinen ticari görüntülü arama platformları gibi özellikler gelecek.
TEKNOLOJİ
31 Mayıs 2023 - 12:45