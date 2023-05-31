WhatsApp'a gelen son yenilikte ekran paylaşımları yapılacak!













NASIL ÇALIŞIYOR?

WhatsApp sürekli olarak uygulamanın içeriğine yeni özellikler ekliyor. Bu özellikler, WhatsApp'taki verileri Android ve iOS cihazlarının arasında aktarma ve aynı zamanda da WhatsApp hesabında 4 cihaza kadar oturum açabilme özelliğini içerir. Şimdi ise şirket bir ekran paylaşım özelliğinin üstünde çalışıyor gibi görünüyor. WABetaInfo haberinde WhatsApp, kullanıcıların görüntülü görüşme sırasında akıllı telefon ekranlarını başkaları ile paylaşmasına imkan sağlayacak yeni bir özelliğin üstünde bir çalışma yapıyor. Bu özellik şu anda Android işletim sistemli telefonlarda WhatsApp'ın en son yayınlanan (2.23.11.19) numaralı beta sürümünü yükleyenler tarafından kullanılabilir. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, telefonlarında bulunanları görüntülü arama yoluyla başkalarına kolayca gösterebilir. Bu ekran paylaşım özelliği özellikle siz telefondayken başkalarından yardım alabilmek adına çok kullanışlıdır.Görüntülü görüşme sırasında ekranınızın altında yeni simge görünecektir. Bu simgeye tıkladığınızda, telefonunuzun ekranını görüntülemek adına izin isteyen menü belirir ve görüntülü görüşmenizdeki diğer kişilerin ekranınızdaki her şeyi görebileceğini size bildirir. Ekran paylaşımının üstünde tam kontrole sahip olursunuz ve görüşmedeyken paylaşımı durdur düğmesini tıklayarak kapatabilirsiniz. WhatsApp şu sıralar WhatsApp ve kullanıcı adı özelliklerini kullanıcılara getirmeye de hazırlanıyor. WhatsApp'ın yeni ekran paylaşım özelliği, cep telefonlarında görevlerini tamamlamak için yardıma ihtiyacı olan yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere birçok kullanıcı için çok faydalı olacak.