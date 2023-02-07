WhatsApp'a gelen yeni özellik kullanıcıları ikiye böldü!













WHATSAPP'A GÖRÜNMEZLİK ÖZELLİĞİ GELDİ

WHATSAPP'TA NASIL GÖRÜNMEZ OLUNUR?

WhatsApp'tan gelen yeni güncelleme içeriği, esas olarak durum paylaşma özelliğine sahiptir. Yeni güncellemeye göre, artık sadece metinlerini paylaşmak isteyenler için çeşitli yazı tipleri ve fontları mevcut. Aynı zamanda bu güncellemede yazılan karakterleri yatay olarak çevirebileceksiniz. WhatsApp, güncellemenin çizim araçlarına odaklandığını söylüyor. Ayrıca, farklı cep telefonlarıyla çekilen fotoğrafların kalitesini incelemek için WhatsApp'a gelen yeni bir güncelleme, cep telefonunun markası ne olursa olsun insanların birbirlerine attığı fotoğrafların aynı kalitede çıkmasını mümkün kıldı.Günümüzde sıklıkla güncellenen uygulamalar, kullanıcı gizliliği konusunda önemli gelişmelere sahne olurken çok kolay bir şekilde gizlenme aşamasına da girmiştir. WhatsApp'taki yeni bir özellik, tamamen görünmez olmanızı sağlar. WhatsApp'ta görünmez bir kişi olmanın ilk adımı, kullanıcı adınızı eklemek yerine başka bir ad eklemektir. Kullanıcı adınızı profil butonundan "Ayarlar" bölümüne giderek kolayca değiştirebilirsiniz.Kullanıcı adınızı kullanmak istemiyorsanız boşlukları emoji veya klavye sembolleri ile de doldurabilirsiniz. Kişinin kimliğini bu şekilde gizlemek için çeşitli yöntemler bilinmektedir.WhatsApp kullanıcı adını kaldıramıyorsanız aşağıdaki bilgileri takip edin. İlk olarak, profili düzenle düğmesine basın. WhatsApp kullanıcı adı bölümü ekle -> (ok) simgesi Eylemin solundaki ok simgesini daha sonra kaldırın. Bu yöntem, adınızı tamamen gizli tutar.WhatsApp uygulamasının en son özellikleri ile yukarıdaki işlemler sizi tamamen görünmez yapacaktır. WhatsApp uygulamasının çevrimiçi özelliklerini ve diğer gizlilik özelliklerini devre dışı bırakarak gizliliğinizi tamamen koruyabilirsiniz. WhatsApp'ın ayarlar ckısmına girdikten sonra önce gizlilik sonra son görülme ve daha snrasında da çevrimiçi düğmesine tıklayarak WhatsApp'ın çevrimiçi özelliklerini devre dışı bırakabilirsiniz. Gizlilik bölümündeki diğer seçenekleri de kontrol edebilirsiniz. İstediğiniz gizlilik için butona tıklamanız yeterli.