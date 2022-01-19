WhatsApp'a kalemle çizim yaptıran yeni özellik geliyor!













WhatsApp uygulaması her geçen gün kullanıcıları için yeni bir özelliği test etmeye başladı. Beta kanalları üzerinden sürekli yeni güncellemeler paylaşan şirket, önümüzdeki günlerde şuan test aşamasında olduğu bir kaç özellik ile birden çıkacak.Beta sürümler üzerinden keşfedilen yeni özelliklerde uygulamanın yeni tasarıma kavuşacağı görülürken işlevlerinde de değişiklikle yapıldığı anlaşıldı. WhatsApp'ın son 2.22.3.5 sürümünü kullanan kullanıcıların sadece bir kalem yardımıyla çizim yapabilecekleri bir işleve kavuşacakları öğrenildi. Beta'dan sızdırılan görüntülerde kalemler sayesinde resimlere ve videolara çizim yapma olanağı sağlanacak.Bir diğer özeliklerden birinin ise kullanıcıların görüntüleri bulanıklaştırmak istediklerinde kullanacakları bir özellikten bahsedildi. Bu özelliğin geçtiğimiz hafta İOS cihazlarında test edildiği belirtilirken Android için henüz somut bir kanıt görülmediği anlaşıldı.Kısa bir süre sonra yayına girmesi beklenilen bir başla özelliği ise mesaj bildirimde olan profil resmi. Mevcut sürümlerde, gelen mesajda karşı tarafın sadece adı görünüyordu. Yeni gelecek olan özellik ile birlikte yapılan bazı değişiklerle artık karşı tarafın adının yanı sıra profil resminin de görüneceği belirtildi.