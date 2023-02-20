TEKNOLOJİ
20 Şubat 2023 - 16:35

WhatsApp'a öyle bir güncelleme geldi ki! Iphone sahipleri mutluluktan havalara uçacak!

Birçok kullanıcı tarafından sık sık ziyaret edilen sosyal ağlar, kullanıcı deneyimlerinin iyileştirilmesi için geliştirilmeye hız kesmeden devam ediyor. Bu doğrultuda, en fazla tercih edilen anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp da yeni güncellemelerin açılış düğmesine basmış durumda. Detaylar haberimizde...

TEKNOLOJİ
20 Şubat 2023 - 16:35
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WhatsApp'a öyle bir güncelleme geldi ki! Iphone sahipleri mutluluktan havalara uçacak!
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Anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, yeni uygulama özelliklerini bir bir hayata geçirmeye devam ediyor. Android işletim sistemine sahip cihazlar için geçtiğimiz günlerde de yeni güncellemelerin hayata geçirileceğini duyuran şirket yetkilileri, bu sefer de IOS işletim sistemine sahip İPhone cihazlar için yeni bir güncellemenin uygulamaya ekleneceğini duyurdu.

Yeni güncellemeyle birlikte İPhone kullanıcılarının büyük oranda şikayet ettikleri probleme de çözüm bulundu. Yeni güncellemenin yalnızca IOS işletim sistemine sahip İPhone cihazlar için geçerli olacağı da WhatsApp yetkilileri tarafından açıklandı. Bu özellik, IOS işletim sistemi için hayata sokuldu ve güncellemenin test aşamaları da bu sayede tamamlandı.

WHATSAPP LİDERLİĞİNİ KORUYOR



Anlık mesajlaşma uygulaması olarak herkesin aklına ilk olarak WhatsApp geliyor. Dünya genelinde en fazla kullanıcıya sahip olan WhatsApp, yeni güncellemeleriyle uygulamanın gelişmesine ve kullanıcı deneyim performanslarının yükselmesini sağlıyor. İki farklı işletim sistemi için de yeni özelliklerle kullanıcıların karşısına çıkan WhatsApp, bu sefer güncellemesini IOS işletim sistemleri için hayata geçiriyor. Yeni özellikle beraber İPhone kullanıcılarının PIP özelliğinden faydalanması mümkün olacak.

PIP ÖZELLİĞİ NEDİR?

PIP özelliğiyle birlikte WhatsApp'ın İPhone için güncellenen son sürümünde, görüntülü arama esnasında artık diğer uygulamaları da kullanarak çoklu görevi yerine getirebilme imkanı sunulacak. İPhone sahipleri, WhatsApp üzerinden görüntülü görüşme yapmaktayken aynı zamanda, arka planda bulunan işlemleri de görüntü aksaması ve durdurulması yaşamadan yapmaya devam edebilecek. Yeni WhatsApp güncellemesi, App Store'da 23.3.77 sürüm numarasıyla kullanıcılar için sunuldu. İPhone kullanıcıları, ilgili güncellemeyle beraber uzun zamandır problem olan konunun sona ermesini sağlamış olacak.

WhatsApp

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